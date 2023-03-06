КПРФ подготовила закон об отмене Fan ID 06 марта 2023 в 19:28 Размер текста - 17 + В КПРФ хотят оставить систему Fan ID, но только во время проведения международных соревнований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коммунистическая партия РФ (КПРФ) готовит законопроект об отмене паспорта болельщика, который позволяет посещать футбольные матчи (Fan ID). Об этом сообщил пресс-секретарь партии Александр Ющенко. «На внутренние соревнования он [паспорт болельщика] не нужен», — сказал Александр Юшков, передают «Ведомости». Тем не менее пресс-секретарь КПРФ обозначил, что партия предлагает оставить Fan ID на крупные международные соревнования и чемпионаты. Причиной отмены паспорта болельщика, по словам Юшкова, оказалось снижение интереса россиян к футболу после введения данных паспортов. Ранее ряд регионов начали внедрять систему идентификации болельщиков Fan ID. Сами футбольные фанаты выступали против внедрения такой системы, так как они, по их словам, ограничивают свободу. Также против паспорта болельщика выступали и сами губернаторы. Ранее сообщалось, что россияне смогут оформить Fan ID без посещения МФЦ, пишет Life . В Госдуме назвали нереальной отмену Fan ID, передает «Национальная служба новостей». Коммунистическая партия РФ (КПРФ) готовит законопроект об отмене паспорта болельщика, который позволяет посещать футбольные матчи (Fan ID). Об этом сообщил пресс-секретарь партии Александр Ющенко. «На внутренние соревнования он [паспорт болельщика] не нужен», — сказал Александр Юшков, передают «Ведомости». Тем не менее пресс-секретарь КПРФ обозначил, что партия предлагает оставить Fan ID на крупные международные соревнования и чемпионаты. Причиной отмены паспорта болельщика, по словам Юшкова, оказалось снижение интереса россиян к футболу после введения данных паспортов. Ранее ряд регионов начали внедрять систему идентификации болельщиков Fan ID. Сами футбольные фанаты выступали против внедрения такой системы, так как они, по их словам, ограничивают свободу. Также против паспорта болельщика выступали и сами губернаторы. Ранее сообщалось, что россияне смогут оформить Fan ID без посещения МФЦ, пишет Life. В Госдуме назвали нереальной отмену Fan ID, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям