RT: двух человек заметили на Сенатском дворце перед взрывом беспилотника ВСУ. Видео

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, мавзолей, кремль, красная площадь, москва
На месте атаки БПЛА в Кремле были замечены два человека на куполе, пишет RT Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

На месте атаки украинского беспилотника на куполе Сенатского дворца Кремля были замечены два человека. Об этом пишет RT.

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Что известно о попытке покушения на Путина и атаке украинских беспилотников на Кремль

«По куполу Сенатского дворца Кремля в момент атаки украинских БПЛА, предположительно, поднимались двое людей», — пишет RT. Уточняется, что подлинность видео официально не подтверждена.

Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атака была покушением на российского лидера Владимира Путина.

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На месте атаки украинского беспилотника на куполе Сенатского дворца Кремля были замечены два человека. Об этом пишет RT. «По куполу Сенатского дворца Кремля в момент атаки украинских БПЛА, предположительно, поднимались двое людей», — пишет RT. Уточняется, что подлинность видео официально не подтверждена. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атака была покушением на российского лидера Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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