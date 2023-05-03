RT: двух человек заметили на Сенатском дворце перед взрывом беспилотника ВСУ. Видео

03 мая 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

На месте атаки украинского беспилотника на куполе Сенатского дворца Кремля были замечены два человека. Об этом пишет RT. «По куполу Сенатского дворца Кремля в момент атаки украинских БПЛА, предположительно, поднимались двое людей», — пишет RT. Уточняется, что подлинность видео официально не подтверждена. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атака была покушением на российского лидера Владимира Путина.