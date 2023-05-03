На месте атаки БПЛА в Кремле были замечены два человека на куполе, пишет RT
новость из сюжетаУкраина попыталась совершить покушение на Путина
На месте атаки украинского беспилотника на куполе Сенатского дворца Кремля были замечены два человека. Об этом пишет RT.
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«По куполу Сенатского дворца Кремля в момент атаки украинских БПЛА, предположительно, поднимались двое людей», — пишет RT. Уточняется, что подлинность видео официально не подтверждена.
Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атака была покушением на российского лидера Владимира Путина.
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