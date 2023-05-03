03 мая 2023

Свердловский депутат призвал ударить по Зеленскому из-за попытки покушения на Путина

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Депутат Иванов считает, что Зеленского нужно наказать за попытку ударить дронами по Путину Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

После попытки ВСУ в нанесении ударов беспилотниками по Кремлю и, в частности, по президенту России Владимиру Путину нужно нанести ответный удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов.

«Произошедшее ночью 3 мая — это атака на нашего президента Владимира Путина. Считаю, что не нужно бить по киевской резиденции, нужно бить по Зеленскому, и не обязательно ракетами», — написал Иванов в telegram-канале.

В ночь на 3 мая два украинских БПЛА совершили попытку атаки на Кремль. Спецслужбы РФ вовремя вывели из строя оба летательных аппарата. Со стороны ВСУ эта атака была попыткой покушения на президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В результате украинской атаки Владимир Путин не пострадал. Он на данный момент находится в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

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После попытки ВСУ в нанесении ударов беспилотниками по Кремлю и, в частности, по президенту России Владимиру Путину нужно нанести ответный удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов. «Произошедшее ночью 3 мая — это атака на нашего президента Владимира Путина. Считаю, что не нужно бить по киевской резиденции, нужно бить по Зеленскому, и не обязательно ракетами», — написал Иванов в telegram-канале. В ночь на 3 мая два украинских БПЛА совершили попытку атаки на Кремль. Спецслужбы РФ вовремя вывели из строя оба летательных аппарата. Со стороны ВСУ эта атака была попыткой покушения на президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В результате украинской атаки Владимир Путин не пострадал. Он на данный момент находится в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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