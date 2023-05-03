03 мая 2023

Курганские чиновники и адвокаты приедут помочь пострадавшим от масштабного пожара

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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
В деревне организуют выездной пункт бесплатной юридической помощи Фото:
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Представители Главного управления социальной защиты населения Курганской области и местные адвокаты 4 мая будут оказывать бесплатную юридическую помощь в деревне Логоушка, которая пострадала от пожара. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«4 мая для оказания юридической помощи семьям, пострадавшим от пожара, в деревне Логоушка организован выездной пункт бесплатной юридической помощи. Консультировать жителей будут адвокаты Курганской областной коллегии адвокатов, представители главного управления социальной защиты населения региона и Социального фонда», — указано в сообщении. Пункт расположат в деревне Логоушка по адресу: ул. Заречная, 1. Он будет работать с 16:00 до 18:00.

Дома в деревне Логоушка загорелись 27 апреля. Губернатор Курганской области Вадим Шумков докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что в Логоушке пострадали 173 местных жителя и сгорели 79 домов. Пострадавшие получат сертификаты, в том числе для приобретения нового жилья.

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Представители Главного управления социальной защиты населения Курганской области и местные адвокаты 4 мая будут оказывать бесплатную юридическую помощь в деревне Логоушка, которая пострадала от пожара. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «4 мая для оказания юридической помощи семьям, пострадавшим от пожара, в деревне Логоушка организован выездной пункт бесплатной юридической помощи. Консультировать жителей будут адвокаты Курганской областной коллегии адвокатов, представители главного управления социальной защиты населения региона и Социального фонда», — указано в сообщении. Пункт расположат в деревне Логоушка по адресу: ул. Заречная, 1. Он будет работать с 16:00 до 18:00. Дома в деревне Логоушка загорелись 27 апреля. Губернатор Курганской области Вадим Шумков докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что в Логоушке пострадали 173 местных жителя и сгорели 79 домов. Пострадавшие получат сертификаты, в том числе для приобретения нового жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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