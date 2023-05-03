Курганские чиновники и адвокаты приедут помочь пострадавшим от масштабного пожара

В деревне организуют выездной пункт бесплатной юридической помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Представители Главного управления социальной защиты населения Курганской области и местные адвокаты 4 мая будут оказывать бесплатную юридическую помощь в деревне Логоушка, которая пострадала от пожара. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«4 мая для оказания юридической помощи семьям, пострадавшим от пожара, в деревне Логоушка организован выездной пункт бесплатной юридической помощи. Консультировать жителей будут адвокаты Курганской областной коллегии адвокатов, представители главного управления социальной защиты населения региона и Социального фонда», — указано в сообщении. Пункт расположат в деревне Логоушка по адресу: ул. Заречная, 1. Он будет работать с 16:00 до 18:00.

Дома в деревне Логоушка загорелись 27 апреля. Губернатор Курганской области Вадим Шумков докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что в Логоушке пострадали 173 местных жителя и сгорели 79 домов. Пострадавшие получат сертификаты, в том числе для приобретения нового жилья.