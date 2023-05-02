Шумков назвал размер материальной помощи для погорельцев Логоушки

Губернатор Шумков: пострадавшие от пожара в Логоушке получат денежные сертификаты

Все погорельцы Логоушки получат сертификаты и разовые выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что пострадавшие в результате пожара в Логоушке получат сертификаты, в том числе для приобретения нового жилья. Об этом глава региона доложил президенту Владимиру Путину 2 мая во время совещания с членами правительства.

«Значительная часть пострадавших — жители Логоушки — имела низкий достаток, у многих объекты не были зарегистрированы. Вместе с тем приняли решение поддержать всех», — сказал Шумков.

Губернатор уточнил, что гражданам, у которых сгорело единственное и зарегистрированное жилье, выдадут жилищные сертификаты на приобретение жилья (из расчета 33 кв. м. на одинокопроживающих, семье из двух человек — 42 кв. м., семье из трех человек и более — по 18 кв. м. на члена). Такие сертификаты получат 33 владельца.

Также принято решение предусмотреть разовую выплату в размере 300 тысяч рублей на одного владельца. Такие выплаты сейчас получат 24 владельца пострадавших объектов. Кто проживал в поселке, но не имел регистрационных документов на землю и на имущество, также получат жилищные сертификаты по 500 тысяч рублей на пострадавшего для приобретения жилья на территории муниципального округа. Таких три гражданина. 19 человек, утративших иные постройки, получил выплаты в размере 100 тысяч рублей. Учитывая нагрузку на региональный бюджет, Шумков попросил Путина оказать помощь из федерального бюджета.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков доложил Путину, что от огня в Логоушке пострадали 73 человека (один человек погиб) и сгорели 79 домов. Из 79 зданий 33 дома были единственным жильем.