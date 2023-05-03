Глава сгоревшей Сосьвы подал в отставку

04 мая 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Заявление Геннадия Макарова рассмотрят в кратчайшие сроки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава пострадавшего от сильнейшего пожара поселка Сосьва (Свердловская область) Геннадий Макаров подал в отставку по собственному желанию. 5 мая его заявление рассмотрят депутаты местной думы и представители губернатора Евгения Куйвашева, сообщил URA.RU источник. По неофициальным данным, решению Макарова уволиться предшествовал тяжелый разговор с губернатором и членами правительства региона, который состоялся в конце апреля — сразу после пожара и визита Куйвашева в Сосьву. «Главе дали понять, что его [чиновничья] карьера окончена», — пояснил собеседник агентства. Не исключается при этом, что Макаров может заинтересовать правоохранительные органы. В администрации Сосьвы корреспонденту URA.RU кратко подтвердили, что глава действительно написал заявление. Заседание думы по этому вопросу назначено на пятницу, 5 мая. Крупный пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. Огонь уничтожил более 140 жилых домов, без крыши остались, по данным властей, 420 человек. По поводу происшествия Путин лично звонил губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава региона выступил с докладом на заседании правительства РФ. Президент поручил кабмину найти два млрд рублей на восстановление поселка.

Глава пострадавшего от сильнейшего пожара поселка Сосьва (Свердловская область) Геннадий Макаров подал в отставку по собственному желанию. 5 мая его заявление рассмотрят депутаты местной думы и представители губернатора Евгения Куйвашева, сообщил URA.RU источник. По неофициальным данным, решению Макарова уволиться предшествовал тяжелый разговор с губернатором и членами правительства региона, который состоялся в конце апреля — сразу после пожара и визита Куйвашева в Сосьву. «Главе дали понять, что его [чиновничья] карьера окончена», — пояснил собеседник агентства. Не исключается при этом, что Макаров может заинтересовать правоохранительные органы. В администрации Сосьвы корреспонденту URA.RU кратко подтвердили, что глава действительно написал заявление. Заседание думы по этому вопросу назначено на пятницу, 5 мая. Крупный пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. Огонь уничтожил более 140 жилых домов, без крыши остались, по данным властей, 420 человек. По поводу происшествия Путин лично звонил губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава региона выступил с докладом на заседании правительства РФ. Президент поручил кабмину найти два млрд рублей на восстановление поселка.