03 мая 2023

Глава сгоревшей Сосьвы подал в отставку

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, макаров геннадий
Заявление Геннадия Макарова рассмотрят в кратчайшие сроки Фото:

Глава пострадавшего от сильнейшего пожара поселка Сосьва (Свердловская область) Геннадий Макаров подал в отставку по собственному желанию. 5 мая его заявление рассмотрят депутаты местной думы и представители губернатора Евгения Куйвашева, сообщил URA.RU источник.

По неофициальным данным, решению Макарова уволиться предшествовал тяжелый разговор с губернатором и членами правительства региона, который состоялся в конце апреля — сразу после пожара и визита Куйвашева в Сосьву. «Главе дали понять, что его [чиновничья] карьера окончена», — пояснил собеседник агентства. Не исключается при этом, что Макаров может заинтересовать правоохранительные органы.

В администрации Сосьвы корреспонденту URA.RU кратко подтвердили, что глава действительно написал заявление. Заседание думы по этому вопросу назначено на пятницу, 5 мая.

Крупный пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. Огонь уничтожил более 140 жилых домов, без крыши остались, по данным властей, 420 человек. По поводу происшествия Путин лично звонил губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава региона выступил с докладом на заседании правительства РФ. Президент поручил кабмину найти два млрд рублей на восстановление поселка.

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Глава пострадавшего от сильнейшего пожара поселка Сосьва (Свердловская область) Геннадий Макаров подал в отставку по собственному желанию. 5 мая его заявление рассмотрят депутаты местной думы и представители губернатора Евгения Куйвашева, сообщил URA.RU источник. По неофициальным данным, решению Макарова уволиться предшествовал тяжелый разговор с губернатором и членами правительства региона, который состоялся в конце апреля — сразу после пожара и визита Куйвашева в Сосьву. «Главе дали понять, что его [чиновничья] карьера окончена», — пояснил собеседник агентства. Не исключается при этом, что Макаров может заинтересовать правоохранительные органы. В администрации Сосьвы корреспонденту URA.RU кратко подтвердили, что глава действительно написал заявление. Заседание думы по этому вопросу назначено на пятницу, 5 мая. Крупный пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. Огонь уничтожил более 140 жилых домов, без крыши остались, по данным властей, 420 человек. По поводу происшествия Путин лично звонил губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава региона выступил с докладом на заседании правительства РФ. Президент поручил кабмину найти два млрд рублей на восстановление поселка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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