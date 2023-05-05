Курганцам рекомендуют ускориться в покупке дач

06 мая 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Ценовой порог у хорошей дачи в Курганской области — 600 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Курганской области рекомендуют покупать дачи до июня, так как в это время доступны самые выгодные варианты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили курганские риелторы. «Сейчас нужно успевать покупать дачи. В идеале, нужно успеть выбрать хорошие варианты до конца мая и начала июня, так как скоро их все разберут», — рассказали URA.RU агенты недвижимости. Такие рекомендации риелторы дают из-за того, что в июне все дачники и садоводы начинают работать на участках. Сообщается, что в этот период доступны наиболее выгодные варианты, которые не будут требовать дополнительного ремонта. После июня, по мнению риелторов, остаются менее привлекательные постройки. Корреспонденту URA.RU также пояснили, что порог стоимости хорошей дачи в регионе начинается с 600 000 рублей. «Даже на 500 000 рублей дачи не такие качественные, там обязательно нужна будет мужская рука», — добавил один из агентов недвижимости. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают самые дешевые дачи и коттеджи. Средняя стоимость участков с дачами и частными домами признана самой низкой ценой по сравнению с другими регионами России.

Жителям Курганской области рекомендуют покупать дачи до июня, так как в это время доступны самые выгодные варианты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили курганские риелторы. «Сейчас нужно успевать покупать дачи. В идеале, нужно успеть выбрать хорошие варианты до конца мая и начала июня, так как скоро их все разберут», — рассказали URA.RU агенты недвижимости. Такие рекомендации риелторы дают из-за того, что в июне все дачники и садоводы начинают работать на участках. Сообщается, что в этот период доступны наиболее выгодные варианты, которые не будут требовать дополнительного ремонта. После июня, по мнению риелторов, остаются менее привлекательные постройки. Корреспонденту URA.RU также пояснили, что порог стоимости хорошей дачи в регионе начинается с 600 000 рублей. «Даже на 500 000 рублей дачи не такие качественные, там обязательно нужна будет мужская рука», — добавил один из агентов недвижимости. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают самые дешевые дачи и коттеджи. Средняя стоимость участков с дачами и частными домами признана самой низкой ценой по сравнению с другими регионами России.