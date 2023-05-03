Находящийся под следствием пермский депутат Лисняк хочет продать медиабизнес

Илья Лисняк уехал из России на фоне уголовного дела Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Зарабатывающий на негативе владелец сети пермских пабликов, депутат заксобрания Илья Лисняк продает медиабизнес. Несколько источников URA.RU рассказали, что от его имени переговоры ведут гендиректор медиаагентства «Кулич» Ирина Форсюк и главный редактор входящего в холдинг telegram-канала «Пермь Активная» Артем Феоктистов. Лисняк является фигурантом уголовного дела о вымогательстве.

«Уже идут переговоры и продаже бизнеса», — отметил инсайдер. При этом стартовая стоимость, по некоторым данным, составляет 10 млн рублей.

Другой источник уверяет, что 10 млн рублей — очень низкая цена. И ее надо умножать в 10-20 раз. Возможно, речь идет о цене за какой-то один паблик, отмечает еще один собеседник агентства.

На запрос URA.RU Илья Лисняк в telegram ответил, что это не правда. Он не намерен продавать медиаактивы. «Мне поступал ряд предложений о продаже медиахолдинга (после возбуждения уголовного дела — ред.). Но они поступают каждый год. Но в свете этого наезда краевых властей настойчивость потенциальных покупателей возросла. Не исключаю, что некоторые предложения через посредников могут поступать и от краевых властей, которые давно мечтают завладеть столь ценным информационным активом», — ответил Лисняк. По его словам, ему «многократно предлагали» продать холдинг за 100 млн рублей, но он всегда отказывался.

Илья Лисняк подозревается в вымогательстве денег у и. о. главы администрации губернатора Александра Смертина. СУ СК РФ возбудил уголовное дело. Лисняк заочно арестован. Известно, что он уехал из страны и объявлен в розыск. Осенью 2022 года в пабликах Ильи Лисняка развернулась кампания против губернатора Дмитрия Махонина. Считается, что Илья Лисняк является владельцем медиаагентства «Кулич».