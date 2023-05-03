03 мая 2023

Находящийся под следствием пермский депутат Лисняк хочет продать медиабизнес

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, лисняк илья
Илья Лисняк уехал из России на фоне уголовного дела Фото:

Зарабатывающий на негативе владелец сети пермских пабликов, депутат заксобрания Илья Лисняк продает медиабизнес. Несколько источников URA.RU рассказали, что от его имени переговоры ведут гендиректор медиаагентства «Кулич» Ирина Форсюк и главный редактор входящего в холдинг telegram-канала «Пермь Активная» Артем Феоктистов. Лисняк является фигурантом уголовного дела о вымогательстве.

«Уже идут переговоры и продаже бизнеса», — отметил инсайдер. При этом стартовая стоимость, по некоторым данным, составляет 10 млн рублей.

Другой источник уверяет, что 10 млн рублей — очень низкая цена. И ее надо умножать в 10-20 раз. Возможно, речь идет о цене за какой-то один паблик, отмечает еще один собеседник агентства.

На запрос URA.RU Илья Лисняк в telegram ответил, что это не правда. Он не намерен продавать медиаактивы. «Мне поступал ряд предложений о продаже медиахолдинга (после возбуждения уголовного дела — ред.). Но они поступают каждый год. Но в свете этого наезда краевых властей настойчивость потенциальных покупателей возросла. Не исключаю, что некоторые предложения через посредников могут поступать и от краевых властей, которые давно мечтают завладеть столь ценным информационным активом», — ответил Лисняк. По его словам, ему «многократно предлагали» продать холдинг за 100 млн рублей, но он всегда отказывался.

Илья Лисняк подозревается в вымогательстве денег у и. о. главы администрации губернатора Александра Смертина. СУ СК РФ возбудил уголовное дело. Лисняк заочно арестован. Известно, что он уехал из страны и объявлен в розыск. Осенью 2022 года в пабликах Ильи Лисняка развернулась кампания против губернатора Дмитрия Махонина. Считается, что Илья Лисняк является владельцем медиаагентства «Кулич».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зарабатывающий на негативе владелец сети пермских пабликов, депутат заксобрания Илья Лисняк продает медиабизнес. Несколько источников URA.RU рассказали, что от его имени переговоры ведут гендиректор медиаагентства «Кулич» Ирина Форсюк и главный редактор входящего в холдинг telegram-канала «Пермь Активная» Артем Феоктистов. Лисняк является фигурантом уголовного дела о вымогательстве. «Уже идут переговоры и продаже бизнеса», — отметил инсайдер. При этом стартовая стоимость, по некоторым данным, составляет 10 млн рублей. Другой источник уверяет, что 10 млн рублей — очень низкая цена. И ее надо умножать в 10-20 раз. Возможно, речь идет о цене за какой-то один паблик, отмечает еще один собеседник агентства. На запрос URA.RU Илья Лисняк в telegram ответил, что это не правда. Он не намерен продавать медиаактивы. «Мне поступал ряд предложений о продаже медиахолдинга (после возбуждения уголовного дела — ред.). Но они поступают каждый год. Но в свете этого наезда краевых властей настойчивость потенциальных покупателей возросла. Не исключаю, что некоторые предложения через посредников могут поступать и от краевых властей, которые давно мечтают завладеть столь ценным информационным активом», — ответил Лисняк. По его словам, ему «многократно предлагали» продать холдинг за 100 млн рублей, но он всегда отказывался. Илья Лисняк подозревается в вымогательстве денег у и. о. главы администрации губернатора Александра Смертина. СУ СК РФ возбудил уголовное дело. Лисняк заочно арестован. Известно, что он уехал из страны и объявлен в розыск. Осенью 2022 года в пабликах Ильи Лисняка развернулась кампания против губернатора Дмитрия Махонина. Считается, что Илья Лисняк является владельцем медиаагентства «Кулич».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...