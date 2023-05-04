На границе Свердловской и Тюменской областей вспыхнул огромный пожар. Видео

04 мая 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Села Мальцево и Успенка охватил крупный пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На границе Свердловской и Тюменской областей в районе сел Мальцево и Успенка вспыхнул огромный лесной пожар. Об этом сообщили очевидцы. «В Мальцево горит старая база и фермы. Коров вроде бы вывели», — передают слова очевидца telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Также пожарные тушат огонь в селе Успенка, людей эвакуируют. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент выхода публикации ответ получить не удалось. Также сильные пожары охватили Березовский городской округ и поселок, находящийся за Асбестом, Изумруд. Огнеборцы ликвидируют возгорания.

На границе Свердловской и Тюменской областей в районе сел Мальцево и Успенка вспыхнул огромный лесной пожар. Об этом сообщили очевидцы. «В Мальцево горит старая база и фермы. Коров вроде бы вывели», — передают слова очевидца telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Также пожарные тушат огонь в селе Успенка, людей эвакуируют. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент выхода публикации ответ получить не удалось. Также сильные пожары охватили Березовский городской округ и поселок, находящийся за Асбестом, Изумруд. Огнеборцы ликвидируют возгорания.