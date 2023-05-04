На границе Свердловской и Тюменской областей в районе сел Мальцево и Успенка вспыхнул огромный лесной пожар. Об этом сообщили очевидцы.
«В Мальцево горит старая база и фермы. Коров вроде бы вывели», — передают слова очевидца telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Также пожарные тушат огонь в селе Успенка, людей эвакуируют.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент выхода публикации ответ получить не удалось.
Также сильные пожары охватили Березовский городской округ и поселок, находящийся за Асбестом, Изумруд. Огнеборцы ликвидируют возгорания.
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