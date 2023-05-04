Белый дом: США допускают, что не установят обстоятельств атаки на Кремль

США предполагают, что не установят обстоятельства атаки дронов на Кремль. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы все еще пытаемся установить, что конкретно произошло, и сделать это наилучшим возможным образом. Может быть, мы никогда в полной мере не поймем, что конкретно случилось», — заявил Кирби в ходе брифинга, сообщает Белый дом.
Атака дронов на Кремль произошла 3 мая. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атака произведена с целью покушения на российского лидера Владимира Путина. В МИД РФ заявили, что Киев решил атаковать Кремль при поддержке кураторов президента Украины Владимира Зеленского. После инцидента СК РФ возбудил уголовное дело.
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