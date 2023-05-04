04 мая 2023

Кадыров раскрыл влияние провокаций с ударами по Кремлю на ход СВО

Кадыров: удары беспилотников по Кремлю не изменят сценария спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров заявляет, что ответ на провокацию будет «ювелирно точным» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Провокация с ударами беспилотников по Кремлю не изменит запланированного сценария специальной военной операции. С таким заявление выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ [России]. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы», — поделился своим мнением Кадыров в telegram-канале. Глава Чечни в то же время пообещал возмездие для провокаторов. Согласно его словам, оно будет «ювелирно точным»

В ночь на 3 мая украинские БПЛА попытались атаковать Кремль, о чем ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Киеве причастность к нападению отрицают. Ранее Кадыров высказал предположение относительно замысла, стоящего за атаками беспилотников. Согласно его мнению, провокации должны были вынудить президента России Владимира Путина на жесткий ответ, что позволило бы дискредитировать Россию в СМИ.

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Провокация с ударами беспилотников по Кремлю не изменит запланированного сценария специальной военной операции. С таким заявление выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ [России]. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы», — поделился своим мнением Кадыров в telegram-канале. Глава Чечни в то же время пообещал возмездие для провокаторов. Согласно его словам, оно будет «ювелирно точным» В ночь на 3 мая украинские БПЛА попытались атаковать Кремль, о чем ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Киеве причастность к нападению отрицают. Ранее Кадыров высказал предположение относительно замысла, стоящего за атаками беспилотников. Согласно его мнению, провокации должны были вынудить президента России Владимира Путина на жесткий ответ, что позволило бы дискредитировать Россию в СМИ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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