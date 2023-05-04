Кадыров обозначил истинную цель атаки БПЛА на Кремль

Атаки беспилотников на Кремль были частью плана по ведению информационной войны. Провокация должна была вынудить президента России Владимира Путина резко на нее ответить, что позволило бы Западу обвинить Москву в жестокости. Такое предположение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Атака на Кремль не что иное, как провокация и вынуждение к более массированным действиям — излюбленный прием современных гибридных войн. Цепочка последовавших заявлений и завуалированных вбросов в СМИ должны были по задумке организаторов задеть амбиции и подтолкнуть [Путина] к более масштабным и жестоким действиям на Украине, например, массовым ковровым бомбардировкам городов. Следом последовали бы очередные статьи о пострадавших мирных гражданах и тому подобные <…> заявления о стране-агрессоре», — рассказал Кадыров у
Глава Чечни также заявил, что восхищается сдержанностью Путина в данной ситуации, который не поддался на провокацию. Кадыров, однако, подчеркнул, что организаторы провокации ответят за содеянное.
Ранее стало известно, что украинские БПЛА попытались атаковать Кремль, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент в момент атаки находился в подмосковной резиденции. Киев, в свою очередь, отрицает причастность властей к ударам по Кремлю. Также стало известно, что Соединенные Штаты не стали проводить расследование инцидента, передает RT.
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