Shot: Блиновская остановила продажи марафонов, чтобы не попасть в СИЗО

05 мая 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Домашний арест для Блиновской могут сменить на заключение под стражу Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер Елена Блиновская поручила остановить продажу своих марафонов, чтобы избежать попадания в СИЗО. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блогер скомандовала „тормознуть“ кураторам своих курсов <…>. Сейчас купить „пакет к успеху“ уже не получится, можно лишь оказаться в „листе ожидания“ <…>. Это сделано для перестраховки, чтобы домашний арест для Блиновской не изменили на марафон в следственном изоляторе», — говорится в сообщении. В конце апреля Блиновскую задержали при попытке пересечь границу с Беларусью и завели в отношении нее уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. Блогер признала вину и раскаялась, но продолжила продавать курсы. Суд отправил ее под домашний арест до 26 июня с запретом на использование интернета. Однако, как сообщали источники ТАСС в правоохранительных органах, мера пресечения может быть сменена на арест из-за активности кураторов марафонов.

Блогер Елена Блиновская поручила остановить продажу своих марафонов, чтобы избежать попадания в СИЗО. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блогер скомандовала „тормознуть“ кураторам своих курсов <…>. Сейчас купить „пакет к успеху“ уже не получится, можно лишь оказаться в „листе ожидания“ <…>. Это сделано для перестраховки, чтобы домашний арест для Блиновской не изменили на марафон в следственном изоляторе», — говорится в сообщении. В конце апреля Блиновскую задержали при попытке пересечь границу с Беларусью и завели в отношении нее уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. Блогер признала вину и раскаялась, но продолжила продавать курсы. Суд отправил ее под домашний арест до 26 июня с запретом на использование интернета. Однако, как сообщали источники ТАСС в правоохранительных органах, мера пресечения может быть сменена на арест из-за активности кураторов марафонов.