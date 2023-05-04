Бывший курганский замгубернатора, осужденный за коррупцию, вышел на свободу

Бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин, осужденный за превышение должностных полномочий при подписании госконтрактов, вышел на свободу. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к структуре правительства.
«Сергей Пугин вышел из колонии», — сообщили источники. Бывшему замгубернатора удалось добиться условно-досрочного освобождения.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к адвокату Олесе Бортниковой, защищавшей Пугина на процессе по коррупционному делу. Адвокат подтвердила информацию, что бывший чиновник вышел на свободу по УДО. Он находился под стражей с апреля 2020 года.
Экс-замгубернатора Пугина суд признавал виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток при строительстве соцобъектов по госконтракту в курганских селах Мальцево и Верхозино. После апелляционных слушаний, суд отменил часть обвинения и приговорил Пугина к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,96 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшему замгубернатора изменили приговор по коррупционному делу. Суд постановил убрать из обвинения Пугину три эпизода, связанных со взятками.
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