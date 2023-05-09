Работа главы челябинского района под арестом возмутила депутатов

К работе Николая Шимановича под арестом депутаты привлекут внимание прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В депутатском корпусе Катав-Ивановского района (Челябинская область) хотят обратиться в прокуратуру с вопросом работе главы Николая Шимановича, который продолжает руководить муниципалитетом находясь под домашним арестом. С инициативой выступил депутат Герман Шубин.

«Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления и устав района не позволяют в полной мере осуществлять дистанционную работу на выборной должности. Прошу направить полученные по запросу сведения прокурору Катав-Ивановска для проверки легитимности решения администрации Катав-Ивановского района», — написал Шубин в адрес председателя местного собрания Александра Васильева.

Депутат указал на то, что с января Шиманович фактически не выполняет свои обязанности, а дистанционный труд главы депутаты никак не регламентировали. Также Шубин обратил внимание на тот факт, что под домашним арестом Шиманович не может пользоваться средствами связи, и это не позволяет ему в полной мере выполнять свои обязанности. Депутат поинтересовался, какую зарплату за прошедшее время глава района получил.

В разговоре с URA.RU депутат высказал опасения в том, что муниципалитет в сложившейся ситуации сорвет подготовку к отопительному сезону и не выполнит планы летних работ. Вопрос поднимали на апрельском заседании собрания, где на вопросы ответила заместитель главы Галина Мигранова. Она сослалась на имеющееся распоряжение главы о дистанционной работе.

Шимановича задержали в его доме в Трехгорном 4 апреля. Главе инкриминируют статью о мошенничестве. Якобы в период работы адвокатом он присвоил ценные бумаги одной из компаний, средства от продажи которых пошли на приобретение квартиры для дочери в Санкт-Петербурге. Спустя два дня, 6 апреля, Шимановича отправили под домашний арест сроком до 4 июня.

При подготовке материала URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации района. Там заявили о подготовке ответа, который вышлют позже.