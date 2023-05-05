Генерал-лейтенант Соболев призвал ЧВК «Вагнер» перейти под руководство Минобороны РФ

05 мая 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Добровольцы в зоне спецоперации должны перейти под полное руководство Минобороны РФ, заявил Соболев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» и добровольцы из зоны спецоперации должны перейти под руководство Минобороны России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Вот этих частных военных кампаний [в том числе ЧВК „Вагнер“] у нас в принципе быть не должно. Все должны подчиняться единому командованию. Все должно быть централизовано», — заявил Виктор Соболев в разговоре с telegram-каналом Putin_tg_Russia. В октябре 2022 года Соболев заявлял, что в России не следует принимать законы, которые регулировали бы работу частных военных компаний. Тогда он отметил, что в России следует восстановить вооруженные силы для того, чтобы дать отпор противнику. Бойцы ЧВК «Вагнер» собираются покинуть Бахмут (Артемовск), который не освобождение полностью. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. По его словам, его бойцы не могут больше вести боевые действия в условиях нехватки боеприпасов и кадров, передает «Федеральная служба новостей».

ЧВК «Вагнер» и добровольцы из зоны спецоперации должны перейти под руководство Минобороны России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Вот этих частных военных кампаний [в том числе ЧВК „Вагнер“] у нас в принципе быть не должно. Все должны подчиняться единому командованию. Все должно быть централизовано», — заявил Виктор Соболев в разговоре с telegram-каналом Putin_tg_Russia. В октябре 2022 года Соболев заявлял, что в России не следует принимать законы, которые регулировали бы работу частных военных компаний. Тогда он отметил, что в России следует восстановить вооруженные силы для того, чтобы дать отпор противнику. Бойцы ЧВК «Вагнер» собираются покинуть Бахмут (Артемовск), который не освобождение полностью. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. По его словам, его бойцы не могут больше вести боевые действия в условиях нехватки боеприпасов и кадров, передает «Федеральная служба новостей».