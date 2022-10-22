Депутат Госдумы Соболев: в России не нужен закон о частных военных компаниях

22 октября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

В России нет закона, регулирующего ЧВК Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России не следует принимать законопроект, регулирующий работу частных военных компаний. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев. «Нам нужно восстановить вооруженные силы до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника. Безусловно, их должна обеспечивать всем необходимым и передовым вооружением государственная оборонная промышленность. Запускать туда частников не нужно. Такого закона о частных военных компаниях у нас нет. В свое время он был отвергнут, как ни предлагали некоторые депутаты и сенаторы. И я думаю, что его не будет», — сказал Виктор Соболев. «Должны быть нормальные вооруженные силы. Люди должны защищать страну из соображений любви к ней, а не за деньги. В России никогда не было частных армий. Были рекруты, были люди, которые отбывали воинскую повинность, но частников не было. Я думаю, что нам это совершенно не нужно», — добавил генерал-лейтенант запаса. По словам депутата Соболева, создание частных армий прижилось только на Западе. «Это не в русском характере. Да, есть иностранные легионы, которые характерны для западной Европы. Но это не наш путь, и нам они не нужны. Нам нужна нормальная, мощная, сильная армия, которая будет способна решать задачи по защите территории России», — заключил парламентарий. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин признался в создании ЧВК «Вагнера». Он уточнил, что формирование появилось в 2014 году. Сейчас группировка принимает участие в спецоперации на Украине. Бойцы частной военной компании возводят линии обороны под Лисичанском для сдерживания возможной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Также они берут под контроль населенные пункты и оттесняют противника с территории ДНР. При этом в марте лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил о внесении в Госдуму законопроекта о частных военных компаниях.

В России не следует принимать законопроект, регулирующий работу частных военных компаний. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев. «Нам нужно восстановить вооруженные силы до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника. Безусловно, их должна обеспечивать всем необходимым и передовым вооружением государственная оборонная промышленность. Запускать туда частников не нужно. Такого закона о частных военных компаниях у нас нет. В свое время он был отвергнут, как ни предлагали некоторые депутаты и сенаторы. И я думаю, что его не будет», — сказал Виктор Соболев. «Должны быть нормальные вооруженные силы. Люди должны защищать страну из соображений любви к ней, а не за деньги. В России никогда не было частных армий. Были рекруты, были люди, которые отбывали воинскую повинность, но частников не было. Я думаю, что нам это совершенно не нужно», — добавил генерал-лейтенант запаса. По словам депутата Соболева, создание частных армий прижилось только на Западе. «Это не в русском характере. Да, есть иностранные легионы, которые характерны для западной Европы. Но это не наш путь, и нам они не нужны. Нам нужна нормальная, мощная, сильная армия, которая будет способна решать задачи по защите территории России», — заключил парламентарий. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин признался в создании ЧВК «Вагнера». Он уточнил, что формирование появилось в 2014 году. Сейчас группировка принимает участие в спецоперации на Украине. Бойцы частной военной компании возводят линии обороны под Лисичанском для сдерживания возможной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Также они берут под контроль населенные пункты и оттесняют противника с территории ДНР. При этом в марте лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил о внесении в Госдуму законопроекта о частных военных компаниях.