Детям бойца СВО из Сосьвы подарили новые игрушки вместо сгоревших. Видео

Сотрудники «Сима-ленд» вручили детям бойца СВО из Сосьвы новые игрушки и вещи

05 мая 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Многие люди стараются помочь погорельцам, прежде всего — детям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Детям семьи бойца из Сосьвы (Свердловская область) Евгения Нагамадьянова подарили новые игрушки на замену сгоревшим. Помощь малышам, чей отец сейчас находится на СВО, оказала компания «Сима-ленд», рассказала их мама Ольга. «У нас сгорело абсолютно все, дети скучали по своим игрушкам. У нас узнали, какие именно игрушки они особенно любили, и подарили такие же. Старшей дочке мягкого тигра, средней — плюшевого зайца, а младшему сыну — одеялко, он всегда играл именно своим одеялком», — пояснила Ольга. Также погорельцам оказали помощь и другие организации. Например, «Красный крест» предоставил женщине психолога, который должен помочь ей справиться со сложной ситуацией. Дом Нагамадьяновых сгорел в числе десятков прочих 25 апреля. Сейчас мать и трое детей временно живут у родственников. Глава семьи находится в зоне СВО. Он уже знает о случившемся и считает самым главным, что его родные спаслись.

Детям семьи бойца из Сосьвы (Свердловская область) Евгения Нагамадьянова подарили новые игрушки на замену сгоревшим. Помощь малышам, чей отец сейчас находится на СВО, оказала компания «Сима-ленд», рассказала их мама Ольга. «У нас сгорело абсолютно все, дети скучали по своим игрушкам. У нас узнали, какие именно игрушки они особенно любили, и подарили такие же. Старшей дочке мягкого тигра, средней — плюшевого зайца, а младшему сыну — одеялко, он всегда играл именно своим одеялком», — пояснила Ольга. Также погорельцам оказали помощь и другие организации. Например, «Красный крест» предоставил женщине психолога, который должен помочь ей справиться со сложной ситуацией. Дом Нагамадьяновых сгорел в числе десятков прочих 25 апреля. Сейчас мать и трое детей временно живут у родственников. Глава семьи находится в зоне СВО. Он уже знает о случившемся и считает самым главным, что его родные спаслись.