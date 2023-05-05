Детям семьи бойца из Сосьвы (Свердловская область) Евгения Нагамадьянова подарили новые игрушки на замену сгоревшим. Помощь малышам, чей отец сейчас находится на СВО, оказала компания «Сима-ленд», рассказала их мама Ольга.
«У нас сгорело абсолютно все, дети скучали по своим игрушкам. У нас узнали, какие именно игрушки они особенно любили, и подарили такие же. Старшей дочке мягкого тигра, средней — плюшевого зайца, а младшему сыну — одеялко, он всегда играл именно своим одеялком», — пояснила Ольга.
Также погорельцам оказали помощь и другие организации. Например, «Красный крест» предоставил женщине психолога, который должен помочь ей справиться со сложной ситуацией.
Дом Нагамадьяновых сгорел в числе десятков прочих 25 апреля. Сейчас мать и трое детей временно живут у родственников. Глава семьи находится в зоне СВО. Он уже знает о случившемся и считает самым главным, что его родные спаслись.
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