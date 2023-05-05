В Сосьве сгорел дом многодетного бойца СВО. Фото, видео

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, сгоревший дом, пожар в частном доме, последствия пожара, пожар в деревне
Дом Нагамадьяновых сгорел вместе с другими десятками жилищ Фото:
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В Сосьве (Свердловская область) вместе с десятками других домов сгорел дом Евгения Нагамадьянова, который сейчас находится на фронте. Его жена и трое детей временно разместились у родственников. Жена бойца, Ольга, рассказала URA.RU, как ей с малышами удалось спастись.

«Я в тот день была в Серове на занятиях по вождению, старшая дочка в школе, младшие в садике. Когда подъезжала к поселку, поняла, что случилась беда. Детей забрали тетя и бабушка, когда я убедилась, что они в безопасности, побежала домой. Отпустила собаку с цепи, она убежала, до сих пор ищем», — вспоминает Ольга Нагамадьянова.

От дома, где жила семья, не осталось ничего. Его Евгений купил, вернувшись из Чечни: мужчина уже воевал в горячих точках, в марте он заключил свой третий контракт и отправился на спецоперацию. Ольга и дети — 9-летняя Авелия, четырехлетняя Соня и трехлетний Ярослав — временно разместились у родственников. Они ждут, когда им выделят служебную квартиру.

«Муж уже в курсе случившегося, звонил. Сказал, самое главное — что мы с детьми живы-здоровы, все остальное наладится», — говорит Ольга.

Пожар в Сосьве случился 25 апреля. В огне сгорели 120 домов, погибли два человека. По предварительным данным, возгорание началось на лесопилке, где сжигали материалы без соблюдения техники безопасности.

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Семья еще надеется найти своего четвероногого друга живым
Семья еще надеется найти своего четвероногого друга живым
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В Сосьве (Свердловская область) вместе с десятками других домов сгорел дом Евгения Нагамадьянова, который сейчас находится на фронте. Его жена и трое детей временно разместились у родственников. Жена бойца, Ольга, рассказала URA.RU, как ей с малышами удалось спастись. «Я в тот день была в Серове на занятиях по вождению, старшая дочка в школе, младшие в садике. Когда подъезжала к поселку, поняла, что случилась беда. Детей забрали тетя и бабушка, когда я убедилась, что они в безопасности, побежала домой. Отпустила собаку с цепи, она убежала, до сих пор ищем», — вспоминает Ольга Нагамадьянова. От дома, где жила семья, не осталось ничего. Его Евгений купил, вернувшись из Чечни: мужчина уже воевал в горячих точках, в марте он заключил свой третий контракт и отправился на спецоперацию. Ольга и дети — 9-летняя Авелия, четырехлетняя Соня и трехлетний Ярослав — временно разместились у родственников. Они ждут, когда им выделят служебную квартиру. «Муж уже в курсе случившегося, звонил. Сказал, самое главное — что мы с детьми живы-здоровы, все остальное наладится», — говорит Ольга. Пожар в Сосьве случился 25 апреля. В огне сгорели 120 домов, погибли два человека. По предварительным данным, возгорание началось на лесопилке, где сжигали материалы без соблюдения техники безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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