Дом Нагамадьяновых сгорел вместе с другими десятками жилищ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Сосьве (Свердловская область) вместе с десятками других домов сгорел дом Евгения Нагамадьянова, который сейчас находится на фронте. Его жена и трое детей временно разместились у родственников. Жена бойца, Ольга, рассказала URA.RU, как ей с малышами удалось спастись.

«Я в тот день была в Серове на занятиях по вождению, старшая дочка в школе, младшие в садике. Когда подъезжала к поселку, поняла, что случилась беда. Детей забрали тетя и бабушка, когда я убедилась, что они в безопасности, побежала домой. Отпустила собаку с цепи, она убежала, до сих пор ищем», — вспоминает Ольга Нагамадьянова.

От дома, где жила семья, не осталось ничего. Его Евгений купил, вернувшись из Чечни: мужчина уже воевал в горячих точках, в марте он заключил свой третий контракт и отправился на спецоперацию. Ольга и дети — 9-летняя Авелия, четырехлетняя Соня и трехлетний Ярослав — временно разместились у родственников. Они ждут, когда им выделят служебную квартиру.

«Муж уже в курсе случившегося, звонил. Сказал, самое главное — что мы с детьми живы-здоровы, все остальное наладится», — говорит Ольга.

Пожар в Сосьве случился 25 апреля. В огне сгорели 120 домов, погибли два человека. По предварительным данным, возгорание началось на лесопилке, где сжигали материалы без соблюдения техники безопасности.

Фото: семейный архив Нагамедьяновых

Семья еще надеется найти своего четвероногого друга живым Фото: семейный архив Нагамадьяновых