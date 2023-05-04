04 мая 2023
03 мая 2023

Власти ЯНАО рассказали, сколько денег получат ветераны ВОВ

Ветераны в ЯНАО получат единовременную выплату в 5 946 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы на Красной площади. Москва, ветеран, парад победы, 9 мая, красная площадь
Ветеранам в преддверии 9 Мая выплатят почти шесть тысяч рублей Фото:

Ветераны ЯНАО в преддверии Дня Победы получают единовременную выплату. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, сумма выплат составляет почти шесть тысяч рублей.

«Традиционно в преддверии Дня Победы ямальские ветераны получают окружную единовременную выплату. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей предусмотрено 5 946 рублей, вдовам участников Великой Отечественной войны и труженикам тыла — 2 379 рублей», — уточнили там.

В правительстве добавили, что в зависимости от категории ямальцы могут получать пожизненное денежное содержание — до 30 720 рублей. Власти также компенсируют траты на лечение в санаториях, коммунальные услуги, единый проездной билет. Помимо этого, ветераны в праве раз в пять лет получить 100 тысяч рублей на ремонт жилья.

Ранее сообщалось, что ветераны смогут бесплатно летать на майские праздники. Ямальская авиакомпания с 1 по 12 мая полностью компенсирует стоимость билетов.

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Ветераны ЯНАО в преддверии Дня Победы получают единовременную выплату. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, сумма выплат составляет почти шесть тысяч рублей. «Традиционно в преддверии Дня Победы ямальские ветераны получают окружную единовременную выплату. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей предусмотрено 5 946 рублей, вдовам участников Великой Отечественной войны и труженикам тыла — 2 379 рублей», — уточнили там. В правительстве добавили, что в зависимости от категории ямальцы могут получать пожизненное денежное содержание — до 30 720 рублей. Власти также компенсируют траты на лечение в санаториях, коммунальные услуги, единый проездной билет. Помимо этого, ветераны в праве раз в пять лет получить 100 тысяч рублей на ремонт жилья. Ранее сообщалось, что ветераны смогут бесплатно летать на майские праздники. Ямальская авиакомпания с 1 по 12 мая полностью компенсирует стоимость билетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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