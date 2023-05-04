Власти ЯНАО рассказали, сколько денег получат ветераны ВОВ

Ветераны ЯНАО в преддверии Дня Победы получают единовременную выплату. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, сумма выплат составляет почти шесть тысяч рублей.
«Традиционно в преддверии Дня Победы ямальские ветераны получают окружную единовременную выплату. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей предусмотрено 5 946 рублей, вдовам участников Великой Отечественной войны и труженикам тыла — 2 379 рублей», — уточнили там.
В правительстве добавили, что в зависимости от категории ямальцы могут получать пожизненное денежное содержание — до 30 720 рублей. Власти также компенсируют траты на лечение в санаториях, коммунальные услуги, единый проездной билет. Помимо этого, ветераны в праве раз в пять лет получить 100 тысяч рублей на ремонт жилья.
Ранее сообщалось, что ветераны смогут бесплатно летать на майские праздники. Ямальская авиакомпания с 1 по 12 мая полностью компенсирует стоимость билетов.
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