Власти ЯНАО рассказали, сколько денег получат ветераны ВОВ

Ветераны в ЯНАО получат единовременную выплату в 5 946 рублей

05 мая 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Ветеранам в преддверии 9 Мая выплатят почти шесть тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ветераны ЯНАО в преддверии Дня Победы получают единовременную выплату. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, сумма выплат составляет почти шесть тысяч рублей. «Традиционно в преддверии Дня Победы ямальские ветераны получают окружную единовременную выплату. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей предусмотрено 5 946 рублей, вдовам участников Великой Отечественной войны и труженикам тыла — 2 379 рублей», — уточнили там. В правительстве добавили, что в зависимости от категории ямальцы могут получать пожизненное денежное содержание — до 30 720 рублей. Власти также компенсируют траты на лечение в санаториях, коммунальные услуги, единый проездной билет. Помимо этого, ветераны в праве раз в пять лет получить 100 тысяч рублей на ремонт жилья. Ранее сообщалось, что ветераны смогут бесплатно летать на майские праздники. Ямальская авиакомпания с 1 по 12 мая полностью компенсирует стоимость билетов.

Ветераны ЯНАО в преддверии Дня Победы получают единовременную выплату. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, сумма выплат составляет почти шесть тысяч рублей. «Традиционно в преддверии Дня Победы ямальские ветераны получают окружную единовременную выплату. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей предусмотрено 5 946 рублей, вдовам участников Великой Отечественной войны и труженикам тыла — 2 379 рублей», — уточнили там. В правительстве добавили, что в зависимости от категории ямальцы могут получать пожизненное денежное содержание — до 30 720 рублей. Власти также компенсируют траты на лечение в санаториях, коммунальные услуги, единый проездной билет. Помимо этого, ветераны в праве раз в пять лет получить 100 тысяч рублей на ремонт жилья. Ранее сообщалось, что ветераны смогут бесплатно летать на майские праздники. Ямальская авиакомпания с 1 по 12 мая полностью компенсирует стоимость билетов.