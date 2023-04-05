Ветераны ЯНАО смогут бесплатно летать на майские праздники

06 апреля 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Билеты можно приобрести с 1 по 12 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания «Ямал» в период майских праздников организует бесплатные перелеты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В период майских праздников ветераны ВОВ смогут при перелете воспользоваться 100% скидкой от примененного тарифа на всех регулярных рейсах авиакомпании. Бесплатный полет для ветеранов ВОВ с 1 по 12 мая», — уточнили там. Приобрести билеты можно с 7 апреля по 12 мая в кассах авиакомпании. Для этого необходимо предоставить документы, которые подтвердят право на льготный полет. Авиакомпания «Ямал» на протяжении 16 лет проводит такую акцию. В прошлом году о страте акции сообщалось в марте.

Авиакомпания «Ямал» в период майских праздников организует бесплатные перелеты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В период майских праздников ветераны ВОВ смогут при перелете воспользоваться 100% скидкой от примененного тарифа на всех регулярных рейсах авиакомпании. Бесплатный полет для ветеранов ВОВ с 1 по 12 мая», — уточнили там. Приобрести билеты можно с 7 апреля по 12 мая в кассах авиакомпании. Для этого необходимо предоставить документы, которые подтвердят право на льготный полет. Авиакомпания «Ямал» на протяжении 16 лет проводит такую акцию. В прошлом году о страте акции сообщалось в марте.