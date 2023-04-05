Ветераны ЯНАО смогут бесплатно летать на майские праздники

Авиакомпания «Ямал» в период майских праздников организует бесплатные перелеты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В период майских праздников ветераны ВОВ смогут при перелете воспользоваться 100% скидкой от примененного тарифа на всех регулярных рейсах авиакомпании. Бесплатный полет для ветеранов ВОВ с 1 по 12 мая», — уточнили там.
Приобрести билеты можно с 7 апреля по 12 мая в кассах авиакомпании. Для этого необходимо предоставить документы, которые подтвердят право на льготный полет.
Авиакомпания «Ямал» на протяжении 16 лет проводит такую акцию. В прошлом году о страте акции сообщалось в марте.
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