05 апреля 2023
04 апреля 2023

Ветераны ЯНАО смогут бесплатно летать на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, самолет
Билеты можно приобрести с 1 по 12 мая Фото:

Авиакомпания «Ямал» в период майских праздников организует бесплатные перелеты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В период майских праздников ветераны ВОВ смогут при перелете воспользоваться 100% скидкой от примененного тарифа на всех регулярных рейсах авиакомпании. Бесплатный полет для ветеранов ВОВ с 1 по 12 мая», — уточнили там.

Приобрести билеты можно с 7 апреля по 12 мая в кассах авиакомпании. Для этого необходимо предоставить документы, которые подтвердят право на льготный полет.

Авиакомпания «Ямал» на протяжении 16 лет проводит такую акцию. В прошлом году о страте акции сообщалось в марте.

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Авиакомпания «Ямал» в период майских праздников организует бесплатные перелеты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В период майских праздников ветераны ВОВ смогут при перелете воспользоваться 100% скидкой от примененного тарифа на всех регулярных рейсах авиакомпании. Бесплатный полет для ветеранов ВОВ с 1 по 12 мая», — уточнили там. Приобрести билеты можно с 7 апреля по 12 мая в кассах авиакомпании. Для этого необходимо предоставить документы, которые подтвердят право на льготный полет. Авиакомпания «Ямал» на протяжении 16 лет проводит такую акцию. В прошлом году о страте акции сообщалось в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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