Из прифронтовых районов Запорожской области временно вывозят детей

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, сво
Российские военные укрепляют линию боевого соприкосновения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из 18 населенных пунктов Запорожской области, приближенных к линии боевого соприкосновения, временно вывезут детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Такое решение было принято на рабочем совещании Совета безопасности Запорожской области.

«Противник усилил обстрелы… В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огня противника и переместить их вглубь области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По словам главы региона, эта мера вынужденная и необходима прежде всего для безопасности гражданского населения, в первую очередь детей.

По словам Балицкого, будут организованы средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона. Он подчеркнул, что старшие школьники продолжат обучение в школах, младшие направятся в оздоровительные лагеря.

Ранее член областной администрации региона Владимир Рогов заявил, что Киев планирует затопить левобережную часть Запорожской области для создания идеальных условий для предстоящего контрнаступления: форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции. Однако он заявил также, что уровень воды в Каховском водохранилище удастся стабилизировать.

Запорожская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года. В этот день президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к стране новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Из 18 населенных пунктов Запорожской области, приближенных к линии боевого соприкосновения, временно вывезут детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Такое решение было принято на рабочем совещании Совета безопасности Запорожской области. «Противник усилил обстрелы… В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огня противника и переместить их вглубь области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По словам главы региона, эта мера вынужденная и необходима прежде всего для безопасности гражданского населения, в первую очередь детей. По словам Балицкого, будут организованы средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона. Он подчеркнул, что старшие школьники продолжат обучение в школах, младшие направятся в оздоровительные лагеря. Ранее член областной администрации региона Владимир Рогов заявил, что Киев планирует затопить левобережную часть Запорожской области для создания идеальных условий для предстоящего контрнаступления: форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции. Однако он заявил также, что уровень воды в Каховском водохранилище удастся стабилизировать. Запорожская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года. В этот день президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к стране новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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