Из прифронтовых районов Запорожской области временно вывозят детей

05 мая 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Российские военные укрепляют линию боевого соприкосновения Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из 18 населенных пунктов Запорожской области, приближенных к линии боевого соприкосновения, временно вывезут детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Такое решение было принято на рабочем совещании Совета безопасности Запорожской области. «Противник усилил обстрелы… В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огня противника и переместить их вглубь области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По словам главы региона, эта мера вынужденная и необходима прежде всего для безопасности гражданского населения, в первую очередь детей. По словам Балицкого, будут организованы средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона. Он подчеркнул, что старшие школьники продолжат обучение в школах, младшие направятся в оздоровительные лагеря. Ранее член областной администрации региона Владимир Рогов заявил, что Киев планирует затопить левобережную часть Запорожской области для создания идеальных условий для предстоящего контрнаступления: форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции. Однако он заявил также, что уровень воды в Каховском водохранилище удастся стабилизировать. Запорожская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года. В этот день президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к стране новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из 18 населенных пунктов Запорожской области, приближенных к линии боевого соприкосновения, временно вывезут детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Такое решение было принято на рабочем совещании Совета безопасности Запорожской области. «Противник усилил обстрелы… В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огня противника и переместить их вглубь области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По словам главы региона, эта мера вынужденная и необходима прежде всего для безопасности гражданского населения, в первую очередь детей. По словам Балицкого, будут организованы средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона. Он подчеркнул, что старшие школьники продолжат обучение в школах, младшие направятся в оздоровительные лагеря. Ранее член областной администрации региона Владимир Рогов заявил, что Киев планирует затопить левобережную часть Запорожской области для создания идеальных условий для предстоящего контрнаступления: форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции. Однако он заявил также, что уровень воды в Каховском водохранилище удастся стабилизировать. Запорожская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года. В этот день президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к стране новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.