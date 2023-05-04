Минцифры Украины: Киев подготовил 10 тысяч операторов БПЛА по проекту «Армия дронов» 05 мая 2023 в 01:42 Размер текста - 17 + Киев планирует создать 60 рот оператор БПЛА, заявил Федоров Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина подготовила 10 тысяч операторов беспилотников в рамках программы «Армия дронов». Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА: 10 тысяч пилотов обучили за это время в рамках программы „Армия дронов“», — сообщил Федоров в эфире телемарафона, пишет РИА Новости. По его словам, всего планируется создать 60 рот операторов ударных БПЛА. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. Позже стало известно, что в Самарской области развернут строительство первого в России завода по производству беспилотников. Также URA.RU рассказало, что российские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, научились уничтожать БПЛА без помощи оружия. Украина подготовила 10 тысяч операторов беспилотников в рамках программы «Армия дронов». Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА: 10 тысяч пилотов обучили за это время в рамках программы „Армия дронов“», — сообщил Федоров в эфире телемарафона, пишет РИА Новости. По его словам, всего планируется создать 60 рот операторов ударных БПЛА. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. Позже стало известно, что в Самарской области развернут строительство первого в России завода по производству беспилотников. Также URA.RU рассказало, что российские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, научились уничтожать БПЛА без помощи оружия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям