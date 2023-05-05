Неофициальный telegram-канал властей ХМАО заявил о задержании медиаменеджера из УрФО

Неофициальный telegram-канал властей ХМАО заявил о задержании владельца сети анонимных ресурсов УрФО

05 мая 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

«5-й этаж» заявил о задержании уральского медиаменеджера Бориса Молодова, назвав его информационным экстремистом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неофициальный telegram-канал правительства ХМАО «5-й этаж» заявил о задержании уральского медиаменеджера Бориса Молодова. Его назвали автором сетки из десятков анонимных оппозиционных telegram-каналов в регионах УрФО, бизнес-модель которых строилась на шантаже властей в обмен на покупку блока на негатив. «В Москве задержан информационный экстремист, владелец и администратор крупной сети каналов в Telegram Борис Молодов. В отношении него проводятся процессуальные действия. Под управлением задержанного находились „Ханты и манси“, „Дневник помбура“ — основные каналы вброса клеветы в отношении правительства Югры и округа в целом. Молодов предлагал руководству региона приобрести у него блок на негатив, но, получив отказ, попытался опорочить репутацию губернатора и других представителей власти», — пишет «5-й этаж». Несколько источников URA.RU в силовых структурах Москвы и УрФО подтвердили информацию о задержании Молодова. «Молодов задержан в Москве. Работали сотрудники сразу из нескольких ведомств», — рассказал собеседник агентства. По версии другого источника, во время задержания московским силовикам оказывали поддержку коллеги из Екатеринбурга. Официально эта информация пока не подтверждается. URA.RU связалось с самим Молодовым. «Слухи не вижу смысла комментировать. Я нахожусь на рабочем месте», — ответил он, не уточнив, проводились ли в его отношении следственные действия. Согласно открытой информации, задержанный руководил пресс-службой в правительстве Свердловской области. Агентство «Тайный советник» связывают с уральским медиаменеджером Иваном Ереминым (холдинг «ФедералПресс» — прим. URA.RU). По версии силовиков, влияние сети каналов распространялось также на Сахалин, Приморье, Башкирию, Ленинградскую и Московскую области. В УрФО в нее входили также каналы «Ходоки с Севера», «Ляпкин Z Тяпкин» (Тюмень), «Записки сталевара» (Челябинск) и другие источники, которые не обновляются с 26 апреля. Ранее URA.RU сообщало о поисках тайного куратора канала «Ляпкин Z Тяпкин». Они начались после нападок на директора областного депздрава Наталью Логинову. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неофициальный telegram-канал правительства ХМАО «5-й этаж» заявил о задержании уральского медиаменеджера Бориса Молодова. Его назвали автором сетки из десятков анонимных оппозиционных telegram-каналов в регионах УрФО, бизнес-модель которых строилась на шантаже властей в обмен на покупку блока на негатив. «В Москве задержан информационный экстремист, владелец и администратор крупной сети каналов в Telegram Борис Молодов. В отношении него проводятся процессуальные действия. Под управлением задержанного находились „Ханты и манси“, „Дневник помбура“ — основные каналы вброса клеветы в отношении правительства Югры и округа в целом. Молодов предлагал руководству региона приобрести у него блок на негатив, но, получив отказ, попытался опорочить репутацию губернатора и других представителей власти», — пишет «5-й этаж». Несколько источников URA.RU в силовых структурах Москвы и УрФО подтвердили информацию о задержании Молодова. «Молодов задержан в Москве. Работали сотрудники сразу из нескольких ведомств», — рассказал собеседник агентства. По версии другого источника, во время задержания московским силовикам оказывали поддержку коллеги из Екатеринбурга. Официально эта информация пока не подтверждается. URA.RU связалось с самим Молодовым. «Слухи не вижу смысла комментировать. Я нахожусь на рабочем месте», — ответил он, не уточнив, проводились ли в его отношении следственные действия. Согласно открытой информации, задержанный руководил пресс-службой в правительстве Свердловской области. Агентство «Тайный советник» связывают с уральским медиаменеджером Иваном Ереминым (холдинг «ФедералПресс» — прим. URA.RU). По версии силовиков, влияние сети каналов распространялось также на Сахалин, Приморье, Башкирию, Ленинградскую и Московскую области. В УрФО в нее входили также каналы «Ходоки с Севера», «Ляпкин Z Тяпкин» (Тюмень), «Записки сталевара» (Челябинск) и другие источники, которые не обновляются с 26 апреля. Ранее URA.RU сообщало о поисках тайного куратора канала «Ляпкин Z Тяпкин». Они начались после нападок на директора областного депздрава Наталью Логинову.