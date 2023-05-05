Военкор Ткач назвал направления, где ВСУ могут наступить в ближайшие часы

Военкор Ткач указал на преимущество РФ из-за того, что ВСУ начнут наступать первыми

06 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Российская армия подготовилась к возможному наступлению ВСУ в Запорожской области, отметил Василий Ткач Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление ВСУ может начаться в ночь с 5 на 6 мая на запорожском направлении, предположительно, в сторону Бердянска. Для этого сегодня вооруженные силы России перевезли жителей из 18 населенных пунктов, плотно прилегающих к линии соприкосновения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Ожидается контрнаступление чуть ли не сегодня ночью на запорожском направлении. Украинские войска могут перейти в атаку. Российская сторона к этим предупреждениям относится серьезно. Сегодня вывезли из 18 населенных пунктов Запорожской области людей из приграничных территорий, которые находятся возле линии соприкосновения. Это говорит о том, что наши военные готовятся, и я думаю, встретят ВСУ, если наступление сегодня будет, во всеоружии. Если это будет Запорожская область, то наступление пойдет в сторону Бердянска, чтобы рассечь российскую группировку на две части, перерезать сухопутные коридоры из Крыма на материковую Россию. Это достаточно вероятное направление, оно обсуждалось давно. Его Киев сможет раскрутить и представить, как большую победу Украины и поражение России, и после этого типа переходить, возможно, и к переговорам», — объяснил Василий Ткач. При этом военкор подчеркнул, что наступление ВСУ очень выгодно для России. «Сами российские военные сейчас заявляют, что подготовлено несколько линий обороны на этом направлении, позволяющие менять позиции, ходить организованно, осуществлять различные ловушки, огневые мешки. Насколько мне известно из общения с военными и экспертами, это контрнаступление российские войска очень давно ждут. Есть планы остановить его и самим уже после этого перейти в подготовленную атаку. Ситуация такая, что ни у России, ни у Украины нет необходимого перевеса ни в живой силе, ни в технике для того, чтобы в нынешних условиях осуществлять масштабное наступление. Превосходство должно быть в 5-10 раз. Поэтому план — принять на себя атаку, отбить и уничтожить большие силы противника, рассеять их. После этого можно будет гораздо спокойнее переходить в наступление собственное. Когда противника уже фактически нет, когда он деморализован и рассеян, уже можно наступать и относительно малыми силами. То есть не надо уже будет преодолевать эшелонированную оборону, потому что там мало, кто останется», — подчеркнул Ткач. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о перевозе жителей из 18 населенных пунктов, приближенных к линии боевого соприкосновения, детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений вглубь региона. Мера вызвана усилением обстрелов со стороны ВСУ. В беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что распутица, которая мешала оперативному передвижению тяжелой техники на Украине, закончилась. Контрнаступление ВСУ ожидалось в ближайшие дни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наступление ВСУ может начаться в ночь с 5 на 6 мая на запорожском направлении, предположительно, в сторону Бердянска. Для этого сегодня вооруженные силы России перевезли жителей из 18 населенных пунктов, плотно прилегающих к линии соприкосновения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Ожидается контрнаступление чуть ли не сегодня ночью на запорожском направлении. Украинские войска могут перейти в атаку. Российская сторона к этим предупреждениям относится серьезно. Сегодня вывезли из 18 населенных пунктов Запорожской области людей из приграничных территорий, которые находятся возле линии соприкосновения. Это говорит о том, что наши военные готовятся, и я думаю, встретят ВСУ, если наступление сегодня будет, во всеоружии. Если это будет Запорожская область, то наступление пойдет в сторону Бердянска, чтобы рассечь российскую группировку на две части, перерезать сухопутные коридоры из Крыма на материковую Россию. Это достаточно вероятное направление, оно обсуждалось давно. Его Киев сможет раскрутить и представить, как большую победу Украины и поражение России, и после этого типа переходить, возможно, и к переговорам», — объяснил Василий Ткач. При этом военкор подчеркнул, что наступление ВСУ очень выгодно для России. «Сами российские военные сейчас заявляют, что подготовлено несколько линий обороны на этом направлении, позволяющие менять позиции, ходить организованно, осуществлять различные ловушки, огневые мешки. Насколько мне известно из общения с военными и экспертами, это контрнаступление российские войска очень давно ждут. Есть планы остановить его и самим уже после этого перейти в подготовленную атаку. Ситуация такая, что ни у России, ни у Украины нет необходимого перевеса ни в живой силе, ни в технике для того, чтобы в нынешних условиях осуществлять масштабное наступление. Превосходство должно быть в 5-10 раз. Поэтому план — принять на себя атаку, отбить и уничтожить большие силы противника, рассеять их. После этого можно будет гораздо спокойнее переходить в наступление собственное. Когда противника уже фактически нет, когда он деморализован и рассеян, уже можно наступать и относительно малыми силами. То есть не надо уже будет преодолевать эшелонированную оборону, потому что там мало, кто останется», — подчеркнул Ткач. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о перевозе жителей из 18 населенных пунктов, приближенных к линии боевого соприкосновения, детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений вглубь региона. Мера вызвана усилением обстрелов со стороны ВСУ. В беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что распутица, которая мешала оперативному передвижению тяжелой техники на Украине, закончилась. Контрнаступление ВСУ ожидалось в ближайшие дни.