Балицкий: контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или даже часы

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ВСУ постоянно обстреливают поселки на линии боевого соприкосновения, заявил Балицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или даже часы. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, отметив, что власти региона владеют соответствующей информацией.

«ВСУ подвергают обстрелу целый ряд городов, ближайших к линии соприкосновения: Пологий, Токмак, Васильевка и прочие… Попадают под раздачу школу, детсады. Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Это может произойти днями, даже часами», — заявил Балицкий в эфире передачи «Соловьев Live».

Ранее врио губернатора Запорожской области заявил о вывозе из прифронтовых населенных пунктов около 70 тысяч жителей, в первую очередь инвалидов, семей с детьми, пожилых людей и пациентов лечебных учреждений. Он подчеркивал, что эта мера — временная и направлена на обеспечение безопасности гражданского населения.

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Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или даже часы. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, отметив, что власти региона владеют соответствующей информацией. «ВСУ подвергают обстрелу целый ряд городов, ближайших к линии соприкосновения: Пологий, Токмак, Васильевка и прочие… Попадают под раздачу школу, детсады. Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Это может произойти днями, даже часами», — заявил Балицкий в эфире передачи «Соловьев Live». Ранее врио губернатора Запорожской области заявил о вывозе из прифронтовых населенных пунктов около 70 тысяч жителей, в первую очередь инвалидов, семей с детьми, пожилых людей и пациентов лечебных учреждений. Он подчеркивал, что эта мера — временная и направлена на обеспечение безопасности гражданского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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