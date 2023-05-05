Балицкий: контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или даже часы

05 мая 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

ВСУ постоянно обстреливают поселки на линии боевого соприкосновения, заявил Балицкий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или даже часы. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, отметив, что власти региона владеют соответствующей информацией. «ВСУ подвергают обстрелу целый ряд городов, ближайших к линии соприкосновения: Пологий, Токмак, Васильевка и прочие… Попадают под раздачу школу, детсады. Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Это может произойти днями, даже часами», — заявил Балицкий в эфире передачи «Соловьев Live». Ранее врио губернатора Запорожской области заявил о вывозе из прифронтовых населенных пунктов около 70 тысяч жителей, в первую очередь инвалидов, семей с детьми, пожилых людей и пациентов лечебных учреждений. Он подчеркивал, что эта мера — временная и направлена на обеспечение безопасности гражданского населения.

Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или даже часы. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, отметив, что власти региона владеют соответствующей информацией. «ВСУ подвергают обстрелу целый ряд городов, ближайших к линии соприкосновения: Пологий, Токмак, Васильевка и прочие… Попадают под раздачу школу, детсады. Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Это может произойти днями, даже часами», — заявил Балицкий в эфире передачи «Соловьев Live». Ранее врио губернатора Запорожской области заявил о вывозе из прифронтовых населенных пунктов около 70 тысяч жителей, в первую очередь инвалидов, семей с детьми, пожилых людей и пациентов лечебных учреждений. Он подчеркивал, что эта мера — временная и направлена на обеспечение безопасности гражданского населения.