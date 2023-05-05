Свердловских туристов из-за пожаров лишили отдыха на природе

В Свердловской области запретили посещать природные и лесные парки
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Туристам придется искать альтернативу сплавам и походам Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области с 6 мая туристам запретили посещать природные и лесные парки из-за повышенной пожароопасности. Также до 10 мая приостанавливается весенняя охота. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«С 6 мая и до особого распоряжения посещение туристами особо охраняемых природных территорий областного значения запрещено. Данная мера связана с установлением жаркой ветреной погоды, повышенной пожарной опасностью и направлена на предупреждение возникновения лесных пожаров», — заявил региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

Уже завтра люди не смогут посетить «Оленьи ручьи», «Бажовские места» и «Река Чусовая», Шарташский, Юго-Западный и другие лесные парки региона. «Туристам, которые решат отдохнуть на природе, несмотря на запрет, работники парков дадут необходимые разъяснения и предложат покинуть особо охраняемую природную территорию», — сообщили в ДИП.

Ранее директор парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин подписал документ, в котором указано, что из-за бушующих пожаров в Свердловской области территория будет недоступна для туристов на неопределенный срок. Пожары в регионе фиксируются ежедневно.

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В Свердловской области с 6 мая туристам запретили посещать природные и лесные парки из-за повышенной пожароопасности. Также до 10 мая приостанавливается весенняя охота. Об этом сообщает департамент информационной политики. «С 6 мая и до особого распоряжения посещение туристами особо охраняемых природных территорий областного значения запрещено. Данная мера связана с установлением жаркой ветреной погоды, повышенной пожарной опасностью и направлена на предупреждение возникновения лесных пожаров», — заявил региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов. Уже завтра люди не смогут посетить «Оленьи ручьи», «Бажовские места» и «Река Чусовая», Шарташский, Юго-Западный и другие лесные парки региона. «Туристам, которые решат отдохнуть на природе, несмотря на запрет, работники парков дадут необходимые разъяснения и предложат покинуть особо охраняемую природную территорию», — сообщили в ДИП. Ранее директор парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин подписал документ, в котором указано, что из-за бушующих пожаров в Свердловской области территория будет недоступна для туристов на неопределенный срок. Пожары в регионе фиксируются ежедневно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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