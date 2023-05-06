Пугачева приехала на похороны Юдашкина. Видео

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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, пугачева алла
На похоронах Валентина Юдашкина присутствует Алла Пугачева, Леонид Якубович и другие медийные личности (архивное фото) Фото:

На похороны российского модельера Валентина Юдашкина приехала российская певица Алла Пугачева. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На похороны Валентина Юдашкина приехала Алла Пугачева. На переднем сидении сидит ее помощница Елена Чупракова», — подчеркнул корреспондент агентства. По его словам, на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным присутствуют артист Владимир Винокур, телеведущий Леонид Якубович, российский певец Александр Буйнов и другие медийные личности. Также на похоронах присутствует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. После известий о смерти модельера, Пугачева вернулась в Россию.

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На похороны российского модельера Валентина Юдашкина приехала российская певица Алла Пугачева. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На похороны Валентина Юдашкина приехала Алла Пугачева. На переднем сидении сидит ее помощница Елена Чупракова», — подчеркнул корреспондент агентства. По его словам, на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным присутствуют артист Владимир Винокур, телеведущий Леонид Якубович, российский певец Александр Буйнов и другие медийные личности. Также на похоронах присутствует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. После известий о смерти модельера, Пугачева вернулась в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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