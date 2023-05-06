На похоронах Валентина Юдашкина присутствует Алла Пугачева, Леонид Якубович и другие медийные личности (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На похороны российского модельера Валентина Юдашкина приехала российская певица Алла Пугачева. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На похороны Валентина Юдашкина приехала Алла Пугачева. На переднем сидении сидит ее помощница Елена Чупракова», — подчеркнул корреспондент агентства. По его словам, на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным присутствуют артист Владимир Винокур, телеведущий Леонид Якубович, российский певец Александр Буйнов и другие медийные личности. Также на похоронах присутствует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. После известий о смерти модельера, Пугачева вернулась в Россию.