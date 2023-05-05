Пожар в тюменском селе Успенка взяли под контроль

06 мая 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Ситуацию в Успенке удалось стабилизировать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Пожар в районе села Успенка Тюменского района взят под контроль, сейчас ситуация стабилизируется. Об этом рассказала начальник пресс-службы управления МЧС России по региону Наталья Семина. «Ситуация в Успенке стабилизируется, Сейчас работают 177 человек и 36 единиц техники. Привлечена авиация: два вертолета и [самолет] ИЛ-76. Огнем повреждены 4 строения. Информации по пострадавшим нет», — рассказала Семина «Тюменскому времени». Ранее URA.RU сообщало, что к селу Успенка подошел новый пожар, который изначально пришел из Свердловской области. Из-за этого власти приняли решение об эвакуации жителей деревень. К тому моменту на месте начали работать самолет ИЛ-76 МЧС России и вертолеты.

Пожар в районе села Успенка Тюменского района взят под контроль, сейчас ситуация стабилизируется. Об этом рассказала начальник пресс-службы управления МЧС России по региону Наталья Семина. «Ситуация в Успенке стабилизируется, Сейчас работают 177 человек и 36 единиц техники. Привлечена авиация: два вертолета и [самолет] ИЛ-76. Огнем повреждены 4 строения. Информации по пострадавшим нет», — рассказала Семина «Тюменскому времени». Ранее URA.RU сообщало, что к селу Успенка подошел новый пожар, который изначально пришел из Свердловской области. Из-за этого власти приняли решение об эвакуации жителей деревень. К тому моменту на месте начали работать самолет ИЛ-76 МЧС России и вертолеты.