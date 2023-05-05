05 мая 2023

Пожар в тюменском селе Успенка взяли под контроль

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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область
Ситуацию в Успенке удалось стабилизировать Фото:
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Пожар в районе села Успенка Тюменского района взят под контроль, сейчас ситуация стабилизируется. Об этом рассказала начальник пресс-службы управления МЧС России по региону Наталья Семина.

«Ситуация в Успенке стабилизируется, Сейчас работают 177 человек и 36 единиц техники. Привлечена авиация: два вертолета и [самолет] ИЛ-76. Огнем повреждены 4 строения. Информации по пострадавшим нет», — рассказала Семина «Тюменскому времени».

Ранее URA.RU сообщало, что к селу Успенка подошел новый пожар, который изначально пришел из Свердловской области. Из-за этого власти приняли решение об эвакуации жителей деревень. К тому моменту на месте начали работать самолет ИЛ-76 МЧС России и вертолеты.

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Пожар в районе села Успенка Тюменского района взят под контроль, сейчас ситуация стабилизируется. Об этом рассказала начальник пресс-службы управления МЧС России по региону Наталья Семина. «Ситуация в Успенке стабилизируется, Сейчас работают 177 человек и 36 единиц техники. Привлечена авиация: два вертолета и [самолет] ИЛ-76. Огнем повреждены 4 строения. Информации по пострадавшим нет», — рассказала Семина «Тюменскому времени». Ранее URA.RU сообщало, что к селу Успенка подошел новый пожар, который изначально пришел из Свердловской области. Из-за этого власти приняли решение об эвакуации жителей деревень. К тому моменту на месте начали работать самолет ИЛ-76 МЧС России и вертолеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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