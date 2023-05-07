Политолог Брутер: Украина не начинает контрнаступление из-за разногласия политиков и военных

07 мая 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Украинские политики и военные не могут прийти к общему мнению по контрнаступлению, заявил Брутер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти и военные не могут найти общее мнение о целесообразности контрнаступления, поэтому оно постоянно откладывается. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Военные говорят о том, что они не верят в особо успешное контрнаступление, и оно связано со слишком большим риском. А политическая часть считает, что контрнаступление обязательно, хотя бы для картинки. Поэтому оно и не началось, потому что у них разные взгляды на эту проблему», — сказал Владимир Брутер При этом украинские власти стараются прислушиваться к мнению военных, отметил политолог. «Военные говорят, что мы выполним все приказы, но вы должны понимать, что у нас нет особого оптимизма, связанного с развитием ситуации. Политики говорят, что это обязательно, но если военные говорят, что у них есть определенный скептицизм по отношению к контрнаступлению, то давайте подождем более удачного момента. Вот они его и ждут», — добавил он. Ранее бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан заявил, что Украина встала в тупик в ходе своего противостояния с Россией. По его словам, если Киев не начнет свое контрнаступление в ближайшее время, он рискует проиграть.

Украинские власти и военные не могут найти общее мнение о целесообразности контрнаступления, поэтому оно постоянно откладывается. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Военные говорят о том, что они не верят в особо успешное контрнаступление, и оно связано со слишком большим риском. А политическая часть считает, что контрнаступление обязательно, хотя бы для картинки. Поэтому оно и не началось, потому что у них разные взгляды на эту проблему», — сказал Владимир Брутер При этом украинские власти стараются прислушиваться к мнению военных, отметил политолог. «Военные говорят, что мы выполним все приказы, но вы должны понимать, что у нас нет особого оптимизма, связанного с развитием ситуации. Политики говорят, что это обязательно, но если военные говорят, что у них есть определенный скептицизм по отношению к контрнаступлению, то давайте подождем более удачного момента. Вот они его и ждут», — добавил он. Ранее бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан заявил, что Украина встала в тупик в ходе своего противостояния с Россией. По его словам, если Киев не начнет свое контрнаступление в ближайшее время, он рискует проиграть.