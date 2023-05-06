МИД России возложил ответственность за теракт против Прилепина на США

06 мая 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

МИД РФ прокомментировал теракт против писателя Захара Прилепина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Покушение на писателя Захара Прилепина (Е.Н. Прилепина) организовали и исполнили киевские власти под руководством западных кураторов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. «Очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы <…> Теракт против Е.Н. Прилепина является очередным проявлением того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 года активно насаждался на Украине, став базовым рефлексом киевского режима», — говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что ответственность за теракт против Прилепина лежит не только на властях Украины, но и на США. Молчание профильных международных организаций недопустимо, констатировали в МИД РФ. Автомобиль в котором находился писатель Захар Прилепин двигался по дороге в Нижнем Новгороде, когда произошел взрыв. Водитель с позывным «Злой» погиб на месте. Сейчас Прилепин находится в нижегородской больнице имени Семашко. Врачи диагностировали у Прилепина тяжелую сочетанную травму. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и квалифицировал покушение на общественного деятеля как теракт, передает RT. В рамках уголовного дела задержан подозреваемый Александр Пермяков, он уже признался, что такое задание ему дали украинские спецслужбы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Покушение на писателя Захара Прилепина (Е.Н. Прилепина) организовали и исполнили киевские власти под руководством западных кураторов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. «Очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы <…> Теракт против Е.Н. Прилепина является очередным проявлением того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 года активно насаждался на Украине, став базовым рефлексом киевского режима», — говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что ответственность за теракт против Прилепина лежит не только на властях Украины, но и на США. Молчание профильных международных организаций недопустимо, констатировали в МИД РФ. Автомобиль в котором находился писатель Захар Прилепин двигался по дороге в Нижнем Новгороде, когда произошел взрыв. Водитель с позывным «Злой» погиб на месте. Сейчас Прилепин находится в нижегородской больнице имени Семашко. Врачи диагностировали у Прилепина тяжелую сочетанную травму. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и квалифицировал покушение на общественного деятеля как теракт, передает RT. В рамках уголовного дела задержан подозреваемый Александр Пермяков, он уже признался, что такое задание ему дали украинские спецслужбы.