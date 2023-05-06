МИД России возложил ответственность за теракт против Прилепина на США

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
МИД РФ прокомментировал теракт против писателя Захара Прилепина Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Покушение на писателя Захара Прилепина (Е.Н. Прилепина) организовали и исполнили киевские власти под руководством западных кураторов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы <…> Теракт против Е.Н. Прилепина является очередным проявлением того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 года активно насаждался на Украине, став базовым рефлексом киевского режима», — говорится на официальном сайте ведомства.

Там отметили, что ответственность за теракт против Прилепина лежит не только на властях Украины, но и на США. Молчание профильных международных организаций недопустимо, констатировали в МИД РФ.

Автомобиль в котором находился писатель Захар Прилепин двигался по дороге в Нижнем Новгороде, когда произошел взрыв. Водитель с позывным «Злой» погиб на месте. Сейчас Прилепин находится в нижегородской больнице имени Семашко. Врачи диагностировали у Прилепина тяжелую сочетанную травму. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и квалифицировал покушение на общественного деятеля как теракт, передает RT. В рамках уголовного дела задержан подозреваемый Александр Пермяков, он уже признался, что такое задание ему дали украинские спецслужбы.

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Покушение на писателя Захара Прилепина (Е.Н. Прилепина) организовали и исполнили киевские власти под руководством западных кураторов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. «Очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы <…> Теракт против Е.Н. Прилепина является очередным проявлением того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 года активно насаждался на Украине, став базовым рефлексом киевского режима», — говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что ответственность за теракт против Прилепина лежит не только на властях Украины, но и на США. Молчание профильных международных организаций недопустимо, констатировали в МИД РФ. Автомобиль в котором находился писатель Захар Прилепин двигался по дороге в Нижнем Новгороде, когда произошел взрыв. Водитель с позывным «Злой» погиб на месте. Сейчас Прилепин находится в нижегородской больнице имени Семашко. Врачи диагностировали у Прилепина тяжелую сочетанную травму. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и квалифицировал покушение на общественного деятеля как теракт, передает RT. В рамках уголовного дела задержан подозреваемый Александр Пермяков, он уже признался, что такое задание ему дали украинские спецслужбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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