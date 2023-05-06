06 мая 2023

На территории свердловского округа введен режим ЧС

На территории Режевского округа из-за поджара и взрывов на складе введен режим ЧС
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Пожар на складах. Екатеринбург, склад, огонь, пожарный
Спасатели борются с пожаром на складах Первомайского Фото:
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Пожары в Свердловской области

На территории Режевского городского округа (Свердловская область) введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Иван Карташов.

«На территории Режевского городского округа с 23 часов 30 минут 6 мая 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщил Карташов. Он приложил к посту скрин постановления администрации о том, что «сложившаяся обстановка, связанная с угрозой распространения действующих лесных пожаров на населенные пункты Режевского городского округа, является чрезвычайной ситуацией».

В Первомайском эвакуировали людей после того, как пожары подобрались вплотную к поселку, и возникла угроза взрывов на складе с порохом. После начала вывоза населения склады загорелись. Источники в экстренных службах сообщают о взрывах в Первомайском.

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На территории Режевского городского округа (Свердловская область) введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Иван Карташов. «На территории Режевского городского округа с 23 часов 30 минут 6 мая 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщил Карташов. Он приложил к посту скрин постановления администрации о том, что «сложившаяся обстановка, связанная с угрозой распространения действующих лесных пожаров на населенные пункты Режевского городского округа, является чрезвычайной ситуацией». В Первомайском эвакуировали людей после того, как пожары подобрались вплотную к поселку, и возникла угроза взрывов на складе с порохом. После начала вывоза населения склады загорелись. Источники в экстренных службах сообщают о взрывах в Первомайском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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