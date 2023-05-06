На территории свердловского округа введен режим ЧС

На территории Режевского округа из-за поджара и взрывов на складе введен режим ЧС

Спасатели борются с пожаром на складах Первомайского Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

На территории Режевского городского округа (Свердловская область) введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Иван Карташов.

«На территории Режевского городского округа с 23 часов 30 минут 6 мая 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщил Карташов. Он приложил к посту скрин постановления администрации о том, что «сложившаяся обстановка, связанная с угрозой распространения действующих лесных пожаров на населенные пункты Режевского городского округа, является чрезвычайной ситуацией».

В Первомайском эвакуировали людей после того, как пожары подобрались вплотную к поселку, и возникла угроза взрывов на складе с порохом. После начала вывоза населения склады загорелись. Источники в экстренных службах сообщают о взрывах в Первомайском.