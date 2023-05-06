06 мая 2023

Силовики объявили спецоперацию на месте горящих складов в Первомайском

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Дом по улице Бородина, 31, где неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Екатеринбург, перекрытие дороги, происшествие, полиция, оцепление, перекрытие улиц, план перехват
Полиция выставила круглосуточный патруль в Первомайском (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Полиция ввела специальную операцию «Тайфун» на месте крупного пожара в поселке Первомайском. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, на улицах выставлены наряды силовиков для пресечения мародерства. Патрули перекрыли дорогу в поселок.

«Представители МВД совместно с муниципалитетом и коллегами из МЧС провели экстренную эвакуацию жителей 15 жилых домов общей численностью порядка 400 человек. Дорога, где бушует огненная стихия, нарядами Госавтоинспекции перекрыта. Инспекторы ДПС осуществляют беспрепятственный проезд спецтранспорту. В поселке выставлены круглосуточные наряды полиции для обеспечения правопорядка и недопущения возможных фактов мародерства», — рассказал начальник пресс-службы главка полковник Валерий Горелых.

Начальник областного ГУ МВД Александр Мешков отправил в поселок своего заместителя Александра Воронежского. Он будет лично координировать работающих на месте полицейских.

Мощный пожар в поселке Первомайском разгорелся вечером 6 мая. В частности, вспыхнули склады, предназначенные для хранения боеприпасов. Два здания уничтожены огнем, местные жители утверждают, что слышали сильные хлопки. В ходе тушения пострадал спасатель — он отравился угарным газом. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.

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Полиция ввела специальную операцию «Тайфун» на месте крупного пожара в поселке Первомайском. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, на улицах выставлены наряды силовиков для пресечения мародерства. Патрули перекрыли дорогу в поселок. «Представители МВД совместно с муниципалитетом и коллегами из МЧС провели экстренную эвакуацию жителей 15 жилых домов общей численностью порядка 400 человек. Дорога, где бушует огненная стихия, нарядами Госавтоинспекции перекрыта. Инспекторы ДПС осуществляют беспрепятственный проезд спецтранспорту. В поселке выставлены круглосуточные наряды полиции для обеспечения правопорядка и недопущения возможных фактов мародерства», — рассказал начальник пресс-службы главка полковник Валерий Горелых. Начальник областного ГУ МВД Александр Мешков отправил в поселок своего заместителя Александра Воронежского. Он будет лично координировать работающих на месте полицейских. Мощный пожар в поселке Первомайском разгорелся вечером 6 мая. В частности, вспыхнули склады, предназначенные для хранения боеприпасов. Два здания уничтожены огнем, местные жители утверждают, что слышали сильные хлопки. В ходе тушения пострадал спасатель — он отравился угарным газом. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.
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