Силовики объявили спецоперацию на месте горящих складов в Первомайском

Полиция ввела специальную операцию «Тайфун» на месте крупного пожара в поселке Первомайском. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, на улицах выставлены наряды силовиков для пресечения мародерства. Патрули перекрыли дорогу в поселок.
«Представители МВД совместно с муниципалитетом и коллегами из МЧС провели экстренную эвакуацию жителей 15 жилых домов общей численностью порядка 400 человек. Дорога, где бушует огненная стихия, нарядами Госавтоинспекции перекрыта. Инспекторы ДПС осуществляют беспрепятственный проезд спецтранспорту. В поселке выставлены круглосуточные наряды полиции для обеспечения правопорядка и недопущения возможных фактов мародерства», — рассказал начальник пресс-службы главка полковник Валерий Горелых.
Начальник областного ГУ МВД Александр Мешков отправил в поселок своего заместителя Александра Воронежского. Он будет лично координировать работающих на месте полицейских.
Мощный пожар в поселке Первомайском разгорелся вечером 6 мая. В частности, вспыхнули склады, предназначенные для хранения боеприпасов. Два здания уничтожены огнем, местные жители утверждают, что слышали сильные хлопки. В ходе тушения пострадал спасатель — он отравился угарным газом. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.
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