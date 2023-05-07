Минобороны: над Черным морем сбили более 20 ударных беспилотников ВСУ

07 мая 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников над Черным морем Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы ПВО за ночь сбили над Черным морем более 20 ударных украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщается в сводке Минобороны РФ. Еще порядка 10 беспилотников сбито в районах населенных пунктов, уточнили в министерстве. Дроны летали над Таволжанкой (Харьковская область), Донецком, Гришино (ДНР), Кременной, Сватово (ЛНР), Работино и Ильченково (Запорожская область). Ранее сообщалось, что силы ПВО в Крыму отразили атаку более чем 10 украинских беспилотников. Один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем в районе мыса Фиолент. Осколки разлетелись на 70 метров.

Российские силы ПВО за ночь сбили над Черным морем более 20 ударных украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщается в сводке Минобороны РФ. Еще порядка 10 беспилотников сбито в районах населенных пунктов, уточнили в министерстве. Дроны летали над Таволжанкой (Харьковская область), Донецком, Гришино (ДНР), Кременной, Сватово (ЛНР), Работино и Ильченково (Запорожская область). Ранее сообщалось, что силы ПВО в Крыму отразили атаку более чем 10 украинских беспилотников. Один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем в районе мыса Фиолент. Осколки разлетелись на 70 метров.