Губернатор Шумков выехал в Курган для помощи с эвакуацией

07 мая 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

В регионе проводят превентивную эвакуацию жителей поселков и деревень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Курганских чиновников направили в населенные пункты для помощи с эвакуацией местных жителей из-за пожаров, также в один из районов города отправился губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Руководители и сотрудники органов власти и местного самоуправления оперативно направляются в населенные пункты округов и микрорайоны Кургана для помощи в эвакуации жителей. Глава региона Вадим Шумков также выехал в один из микрорайонов города», — написано в telegram-канале ведомства. В сообщении сказано, что для эвакуации используют транспорт учреждений соцзащиты и школьные автобусы. Ранее Шумков выступил с обращением к населению Курганской области. Он подчеркнул, что в случае угрозы распространения пожаров жителям необходимо незамедлительно эвакуироваться с территории. Масштабные пожары охватили регион 7 мая. Из-за угрозы задымления в Кургане для эвакуации горожан открыли Кировский мост.

Курганских чиновников направили в населенные пункты для помощи с эвакуацией местных жителей из-за пожаров, также в один из районов города отправился губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Руководители и сотрудники органов власти и местного самоуправления оперативно направляются в населенные пункты округов и микрорайоны Кургана для помощи в эвакуации жителей. Глава региона Вадим Шумков также выехал в один из микрорайонов города», — написано в telegram-канале ведомства. В сообщении сказано, что для эвакуации используют транспорт учреждений соцзащиты и школьные автобусы. Ранее Шумков выступил с обращением к населению Курганской области. Он подчеркнул, что в случае угрозы распространения пожаров жителям необходимо незамедлительно эвакуироваться с территории. Масштабные пожары охватили регион 7 мая. Из-за угрозы задымления в Кургане для эвакуации горожан открыли Кировский мост.