06 мая 2023

Губернатор Шумков выехал в Курган для помощи с эвакуацией

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарная техника
В регионе проводят превентивную эвакуацию жителей поселков и деревень Фото:
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Курганских чиновников направили в населенные пункты для помощи с эвакуацией местных жителей из-за пожаров, также в один из районов города отправился губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Руководители и сотрудники органов власти и местного самоуправления оперативно направляются в населенные пункты округов и микрорайоны Кургана для помощи в эвакуации жителей. Глава региона Вадим Шумков также выехал в один из микрорайонов города», — написано в telegram-канале ведомства. В сообщении сказано, что для эвакуации используют транспорт учреждений соцзащиты и школьные автобусы.

Ранее Шумков выступил с обращением к населению Курганской области. Он подчеркнул, что в случае угрозы распространения пожаров жителям необходимо незамедлительно эвакуироваться с территории. Масштабные пожары охватили регион 7 мая. Из-за угрозы задымления в Кургане для эвакуации горожан открыли Кировский мост.

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Курганских чиновников направили в населенные пункты для помощи с эвакуацией местных жителей из-за пожаров, также в один из районов города отправился губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Руководители и сотрудники органов власти и местного самоуправления оперативно направляются в населенные пункты округов и микрорайоны Кургана для помощи в эвакуации жителей. Глава региона Вадим Шумков также выехал в один из микрорайонов города», — написано в telegram-канале ведомства. В сообщении сказано, что для эвакуации используют транспорт учреждений соцзащиты и школьные автобусы. Ранее Шумков выступил с обращением к населению Курганской области. Он подчеркнул, что в случае угрозы распространения пожаров жителям необходимо незамедлительно эвакуироваться с территории. Масштабные пожары охватили регион 7 мая. Из-за угрозы задымления в Кургане для эвакуации горожан открыли Кировский мост.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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