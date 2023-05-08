Военкор Коц назвал причины провала предстоящего наступления ВСУ

Военкор Коц: у ВСУ недостаточно людей для успешного наступления

08 мая 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Россия укрепила оборону перед наступлением ВСУ, сказал Андрей Коц Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не хватает личного состава для успешного наступления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. По его словам, сейчас количество российских и украинских бойцов в зоне спецоперации примерно одинаковое. «Со дня на день возможно начало наступления Украины. Возможно, они вклинятся на некоторых участках даже довольно глубоко, но в конце концов мы их остановим. Потому что у нас сейчас по человеческому потенциалу, по личному составу у нас сейчас паритет. В этой ситуации добиться какого-то решительного перевеса Украине будет очень тяжело. Наступающий должен превосходит по численности обороняющегося втрое. При боях в городах — в пятеро, а в горно-лесистой местности — в семеро», — сказал Андрей Коц. По его словам, российская сторона подготовилась к любому сценарию обороны. «Мы к этому готовы абсолютно на всех направлениях. В Запорожье, например, уже не одна, не две и не три, а гораздо больше линий обороны. Повторить опыт Харькова ВСУ не удастся. У нас есть, за что может цепляться пехота и что должно не пропустить противника дальше. По всем направлениям я уже видел оборонительные сооружения. Уже под Волновахой, которая казалась глубоким тылом, возводят укрепления на случай, если один из основных или вспомогательных ударов будет нанесен со стороны Угледара», — отметил собеседник URA.RU. Бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан заявил, что если Киев не начнет свое контрнаступление в ближайшее время, он рискует проиграть. Заместитель директора Центра изучения армии, конверсии и разоружения в Киеве Михаил Самусь отметил, что атака дронов по инфраструктуре является подготовкой к продвижению ВСУ. При этом министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что у Запада слишком завышены ожидания по поводу наступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ не хватает личного состава для успешного наступления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. По его словам, сейчас количество российских и украинских бойцов в зоне спецоперации примерно одинаковое. «Со дня на день возможно начало наступления Украины. Возможно, они вклинятся на некоторых участках даже довольно глубоко, но в конце концов мы их остановим. Потому что у нас сейчас по человеческому потенциалу, по личному составу у нас сейчас паритет. В этой ситуации добиться какого-то решительного перевеса Украине будет очень тяжело. Наступающий должен превосходит по численности обороняющегося втрое. При боях в городах — в пятеро, а в горно-лесистой местности — в семеро», — сказал Андрей Коц. По его словам, российская сторона подготовилась к любому сценарию обороны. «Мы к этому готовы абсолютно на всех направлениях. В Запорожье, например, уже не одна, не две и не три, а гораздо больше линий обороны. Повторить опыт Харькова ВСУ не удастся. У нас есть, за что может цепляться пехота и что должно не пропустить противника дальше. По всем направлениям я уже видел оборонительные сооружения. Уже под Волновахой, которая казалась глубоким тылом, возводят укрепления на случай, если один из основных или вспомогательных ударов будет нанесен со стороны Угледара», — отметил собеседник URA.RU. Бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан заявил, что если Киев не начнет свое контрнаступление в ближайшее время, он рискует проиграть. Заместитель директора Центра изучения армии, конверсии и разоружения в Киеве Михаил Самусь отметил, что атака дронов по инфраструктуре является подготовкой к продвижению ВСУ. При этом министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что у Запада слишком завышены ожидания по поводу наступления.