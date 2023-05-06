На трассе в Курганской области бушует пожар (архивное фото)
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Участок дороги в Шадринске (Курганская область) охвачен масштабным пожаром. Об этом сообщается в telegram-канале «Реальный Курган».
«Ужас на кольце „Юлдус“ возле Шадринска», — указано в посте канала. На видео показано, что автомобиль оператора продолжает двигаться в эпицентр пожара. Водитель не останавливается. В комментариях пользователи выразили негодование из-за их поступка.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане идут масштабные пожары. Корреспонденты информационного агентства ведет трансляцию с места событий в режиме реального времени.
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