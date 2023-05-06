06 мая 2023

На курганской трассе дорога охвачена огнем. Видео

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
На трассе в Курганской области бушует пожар (архивное фото) Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Участок дороги в Шадринске (Курганская область) охвачен масштабным пожаром. Об этом сообщается в telegram-канале «Реальный Курган».

«Ужас на кольце „Юлдус“ возле Шадринска», — указано в посте канала. На видео показано, что автомобиль оператора продолжает двигаться в эпицентр пожара. Водитель не останавливается. В комментариях пользователи выразили негодование из-за их поступка.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане идут масштабные пожары. Корреспонденты информационного агентства ведет трансляцию с места событий в режиме реального времени.

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Участок дороги в Шадринске (Курганская область) охвачен масштабным пожаром. Об этом сообщается в telegram-канале «Реальный Курган». «Ужас на кольце „Юлдус“ возле Шадринска», — указано в посте канала. На видео показано, что автомобиль оператора продолжает двигаться в эпицентр пожара. Водитель не останавливается. В комментариях пользователи выразили негодование из-за их поступка. Ранее URA.RU писало, что в Кургане идут масштабные пожары. Корреспонденты информационного агентства ведет трансляцию с места событий в режиме реального времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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