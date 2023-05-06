На курганской трассе дорога охвачена огнем. Видео

07 мая 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

На трассе в Курганской области бушует пожар (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Участок дороги в Шадринске (Курганская область) охвачен масштабным пожаром. Об этом сообщается в telegram-канале «Реальный Курган». «Ужас на кольце „Юлдус“ возле Шадринска», — указано в посте канала. На видео показано, что автомобиль оператора продолжает двигаться в эпицентр пожара. Водитель не останавливается. В комментариях пользователи выразили негодование из-за их поступка. Ранее URA.RU писало, что в Кургане идут масштабные пожары. Корреспонденты информационного агентства ведет трансляцию с места событий в режиме реального времени.

Участок дороги в Шадринске (Курганская область) охвачен масштабным пожаром. Об этом сообщается в telegram-канале «Реальный Курган». «Ужас на кольце „Юлдус“ возле Шадринска», — указано в посте канала. На видео показано, что автомобиль оператора продолжает двигаться в эпицентр пожара. Водитель не останавливается. В комментариях пользователи выразили негодование из-за их поступка. Ранее URA.RU писало, что в Кургане идут масштабные пожары. Корреспонденты информационного агентства ведет трансляцию с места событий в режиме реального времени.