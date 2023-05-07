Минобороны пообещало боеприпасы ЧВК «Вагнер»: главное к 7 мая

ЧВК «Вагнер» готовы остаться в Бахмуте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Евгений Пригожин заявил о готовности бойцов ЧВК «Вагнер» остаться в Бахмуте (Артемовске), так как Минобороны пообещало предоставить необходимые боеприпасы. Российские ПВО за ночь сбили более 20 ударных украинских беспилотников над Черным морем. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 мая.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о готовности остаться в Бахмуте, так как Минобороны пообещало предоставить необходимые вооружение и боеприпасы. Также оборонное ведомство дало ЧВК полномочия вести боевые действия по своим правилам.
- Министерство обороны России сообщило, что за ночь российскими ПВО было сбито более 20 ударных беспилотников ВСУ над Черным морем. Также дроны были сбиты в районах рада населенных пунктов.
- В России увеличилось производство гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал». По словам гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, было увеличено также число производимых вертолетов. Он заявил, что к концу 2023 года будет изготовлено 300 единиц техники.
- Пригожин заявил, что под контролем российской армии находится 95% территории Бахмута. По его словам, оставшиеся 5% «не играют никакой роли» для успеха и похода войск.
- Украинские силы каждый день наносят минометные удары по Марьинке. Таким образом они пытаются выбить с позиций закрепившихся там российских бойцов, рассказал военнослужащий РФ с позывным «Гуд».
- Политолог Владимир Брутер в беседе с URA.RU заявил, что украинское руководство и военные не могут прийти к общему мнению, касаемо целесообразности контрнаступления. По его словам, именно поэтому ВСУ до сих пор не начали свою операцию.
- ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами, принадлежавший украинскому подразделению «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщили в сводке Минобороны.
- Боевой вертолет ВСУ по ошибке обстрелял позиции минометчиков ВСУ. А спустя полтора часа по ним ударила российская авиация, сообщил боец спецназа Южной группировки войск с позывным «Дачник».
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