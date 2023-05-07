Украинских минометчиков обстреляли две армии с разницей в 1,5 часа

Украинский боевой вертолет по ошибке обстрелял позиции украинских минометчиков, по которым спустя 1,5 часа после этого нанесла удар российская авиация. Об этом рассказал боец спецназа Южной группировки войск с позывным «Дачник».
«Сегодня украинские минометчики были атакованы двумя армиями с разницей в 1,5 часа», — передает слова бойца спецназа РИА Новости. Он добавил, что украинский вертолет мог по ошибке нанести удар по своим из-за нежелания подлететь ближе к позициям российской армии. Спустя 1,5 часа уже российская армия с помощью авиации нанесла удар по тем же самым позициям, заключил боец.
Ранее ВСУ из РСЗО нанесли удар по позициям собственных подразделений, расположенных на юго-востоке Бахмута (Артемовска). Позиции находились в жилых домах.
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