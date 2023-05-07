Украинских минометчиков обстреляли две армии с разницей в 1,5 часа

07 мая 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Украинский боевой вертолет нанес удар по позициям украинских солдат Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский боевой вертолет по ошибке обстрелял позиции украинских минометчиков, по которым спустя 1,5 часа после этого нанесла удар российская авиация. Об этом рассказал боец спецназа Южной группировки войск с позывным «Дачник». «Сегодня украинские минометчики были атакованы двумя армиями с разницей в 1,5 часа», — передает слова бойца спецназа РИА Новости. Он добавил, что украинский вертолет мог по ошибке нанести удар по своим из-за нежелания подлететь ближе к позициям российской армии. Спустя 1,5 часа уже российская армия с помощью авиации нанесла удар по тем же самым позициям, заключил боец. Ранее ВСУ из РСЗО нанесли удар по позициям собственных подразделений, расположенных на юго-востоке Бахмута (Артемовска). Позиции находились в жилых домах.

Украинский боевой вертолет по ошибке обстрелял позиции украинских минометчиков, по которым спустя 1,5 часа после этого нанесла удар российская авиация. Об этом рассказал боец спецназа Южной группировки войск с позывным «Дачник». «Сегодня украинские минометчики были атакованы двумя армиями с разницей в 1,5 часа», — передает слова бойца спецназа РИА Новости. Он добавил, что украинский вертолет мог по ошибке нанести удар по своим из-за нежелания подлететь ближе к позициям российской армии. Спустя 1,5 часа уже российская армия с помощью авиации нанесла удар по тем же самым позициям, заключил боец. Ранее ВСУ из РСЗО нанесли удар по позициям собственных подразделений, расположенных на юго-востоке Бахмута (Артемовска). Позиции находились в жилых домах.