Украинских минометчиков обстреляли две армии с разницей в 1,5 часа

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Украинский боевой вертолет нанес удар по позициям украинских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский боевой вертолет по ошибке обстрелял позиции украинских минометчиков, по которым спустя 1,5 часа после этого нанесла удар российская авиация. Об этом рассказал боец спецназа Южной группировки войск с позывным «Дачник».

«Сегодня украинские минометчики были атакованы двумя армиями с разницей в 1,5 часа», — передает слова бойца спецназа РИА Новости. Он добавил, что украинский вертолет мог по ошибке нанести удар по своим из-за нежелания подлететь ближе к позициям российской армии. Спустя 1,5 часа уже российская армия с помощью авиации нанесла удар по тем же самым позициям, заключил боец.

Ранее ВСУ из РСЗО нанесли удар по позициям собственных подразделений, расположенных на юго-востоке Бахмута (Артемовска). Позиции находились в жилых домах.

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Украинский боевой вертолет по ошибке обстрелял позиции украинских минометчиков, по которым спустя 1,5 часа после этого нанесла удар российская авиация. Об этом рассказал боец спецназа Южной группировки войск с позывным «Дачник». «Сегодня украинские минометчики были атакованы двумя армиями с разницей в 1,5 часа», — передает слова бойца спецназа РИА Новости. Он добавил, что украинский вертолет мог по ошибке нанести удар по своим из-за нежелания подлететь ближе к позициям российской армии. Спустя 1,5 часа уже российская армия с помощью авиации нанесла удар по тем же самым позициям, заключил боец. Ранее ВСУ из РСЗО нанесли удар по позициям собственных подразделений, расположенных на юго-востоке Бахмута (Артемовска). Позиции находились в жилых домах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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