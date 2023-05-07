Армия России взорвала склад украинских террористов «Правого сектора»* под Харьковом

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ВС РФ уничтожили склад подразделения ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад с боеприпасами подразделения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации „Правый сектор“», — пишет Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Ранее в Минобороны сообщали об ударе со стороны российской армии по месту нахождения командования группировки войск ВСУ «Херсон». Также председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении складов украинских войск с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде. Эти ресурсы Киев планировал использовать при своем контрнаступлении.

* «Правый сектор» — Запрещенная в России экстремистская организация

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Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад с боеприпасами подразделения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации „Правый сектор“», — пишет Минобороны РФ в своем telegram-канале. Ранее в Минобороны сообщали об ударе со стороны российской армии по месту нахождения командования группировки войск ВСУ «Херсон». Также председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении складов украинских войск с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде. Эти ресурсы Киев планировал использовать при своем контрнаступлении. * «Правый сектор» — Запрещенная в России экстремистская организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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