Армия России взорвала склад украинских террористов «Правого сектора»* под Харьковом

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад с боеприпасами подразделения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации „Правый сектор“», — пишет Минобороны РФ в своем
Ранее в Минобороны сообщали об ударе со стороны российской армии по месту нахождения командования группировки войск ВСУ «Херсон». Также председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении складов украинских войск с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде. Эти ресурсы Киев планировал использовать при своем контрнаступлении.
* «Правый сектор» — Запрещенная в России экстремистская организация
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