06 мая 2023

Чемезов объявил о массовом производстве гиперзвуковых «Кинжалов»

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Госсовет в Нижнем Тагиле, чемезов сергей
В России увеличилось производство «Кинжалов», заявил Сергей Чемезов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Процесс производства гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал» в России увеличился и встал на поток. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Он [процесс производства] на поток встал уже давно, просто первоначально не требовалось такое количество, которое сейчас. И поэтому мы сейчас увеличиваем», — заявил Чемезов телеканалу «Звезда». Он добавил, что в России также увеличивается число производимых вертолетов. По его словам, к концу 2023 года получится произвести 300 штук, среди которых Ка-52, Ми-28 и Ми-35.

Ранее о важности «Кинжала» рассказывал аналитик Алексей Леонков, передает «Царьград». По его словам, подобный тип ракет применялся во время «удара возмездия» по Украине 9 марта для поражения особо важных объектов.

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Процесс производства гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал» в России увеличился и встал на поток. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Он [процесс производства] на поток встал уже давно, просто первоначально не требовалось такое количество, которое сейчас. И поэтому мы сейчас увеличиваем», — заявил Чемезов телеканалу «Звезда». Он добавил, что в России также увеличивается число производимых вертолетов. По его словам, к концу 2023 года получится произвести 300 штук, среди которых Ка-52, Ми-28 и Ми-35. Ранее о важности «Кинжала» рассказывал аналитик Алексей Леонков, передает «Царьград». По его словам, подобный тип ракет применялся во время «удара возмездия» по Украине 9 марта для поражения особо важных объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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