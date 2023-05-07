МЧС России отправило самолеты для тушения пожара в Кургане

Для тушения масштабных пожаров в Кургане отправили самолеты Ил-76. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в главном управлении МЧС России.
«В Курган для тушения пожаров летит три самолета МЧС Ил-76. Время прибытия пока неизвестно, — рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве. Самолеты отправили по просьбе губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Также в регион отправили 300 человек специализированной парашютно-десантной службы.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что данный самолет МЧС вылетел для тушения пожаров в Тюменской области. Там к ликвидации пожаров привлекли почти тысячу человек и более 270 единиц техники, в том числе самолет Ил-76 МЧС России.
URA.RU ранее писало, что на курганской трассе дорога охвачена огнем. Очевидцы сообщают о масштабном пожаре на кольце «Юлдус».
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