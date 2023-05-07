МЧС России отправило самолеты для тушения пожара в Кургане

В Курганской области бушуют масштабные пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Для тушения масштабных пожаров в Кургане отправили самолеты Ил-76. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в главном управлении МЧС России.

«В Курган для тушения пожаров летит три самолета МЧС Ил-76. Время прибытия пока неизвестно, — рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве. Самолеты отправили по просьбе губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Также в регион отправили 300 человек специализированной парашютно-десантной службы.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что данный самолет МЧС вылетел для тушения пожаров в Тюменской области. Там к ликвидации пожаров привлекли почти тысячу человек и более 270 единиц техники, в том числе самолет Ил-76 МЧС России.

URA.RU ранее писало, что на курганской трассе дорога охвачена огнем. Очевидцы сообщают о масштабном пожаре на кольце «Юлдус».