FT: Евросоюз обсудит с союзниками санкции против Китая из-за помощи России

08 мая 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

По мнению Евросоюза, Китай оказывает помощь России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз намеревается направить свое санкционное давление на компании из Китая за то, что они помогали России. Ограничения нового пакета санкций планируют наложить на семь организаций, а утвердить это решение могут уже на этой неделе. «Брюссель до сих пор избегал нападений на Китай, утверждая, что нет никаких доказательств того, что он напрямую поставлял оружие Москве. Однако в новый санкционный список попали две материковые китайские компании 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также компании, базирующиеся в Гонконге: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments», — сообщили в Financial times планы Евросоюза. Там уточнили, что новые ограничения должны быть единогласно одобрены всеми 27 странами членами объединения перед их введением. В качестве мотивации было отмечено, что Китай сыграл ключевую роль в поставке электронных компонентов России, которые использовали в военно-промышленном комплексе. По их мнению, таким образом РФ была оказана поддержка в проведении спецоперации на Украине. Евросоюз ранее уже угрожал Китаю санкциями. На Западе тогда заявили, что КНР «перейдет красную линию» если будет поставлять России оружие, сообщает Reuters. При этом в правительства США заметили, что после этого китайские власти все равно не отказались от идеи помочь РФ в СВО. Спустя месяц президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпинь встретились в Москве, где сформировали общее видение ситуации по поводу спецоперации. Об этом западные страны предупредил член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз намеревается направить свое санкционное давление на компании из Китая за то, что они помогали России. Ограничения нового пакета санкций планируют наложить на семь организаций, а утвердить это решение могут уже на этой неделе. «Брюссель до сих пор избегал нападений на Китай, утверждая, что нет никаких доказательств того, что он напрямую поставлял оружие Москве. Однако в новый санкционный список попали две материковые китайские компании 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также компании, базирующиеся в Гонконге: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments», — сообщили в Financial times планы Евросоюза. Там уточнили, что новые ограничения должны быть единогласно одобрены всеми 27 странами членами объединения перед их введением. В качестве мотивации было отмечено, что Китай сыграл ключевую роль в поставке электронных компонентов России, которые использовали в военно-промышленном комплексе. По их мнению, таким образом РФ была оказана поддержка в проведении спецоперации на Украине. Евросоюз ранее уже угрожал Китаю санкциями. На Западе тогда заявили, что КНР «перейдет красную линию» если будет поставлять России оружие, сообщает Reuters. При этом в правительства США заметили, что после этого китайские власти все равно не отказались от идеи помочь РФ в СВО. Спустя месяц президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпинь встретились в Москве, где сформировали общее видение ситуации по поводу спецоперации. Об этом западные страны предупредил член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош.