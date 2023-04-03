Военный дипломат Бартош предупредил Запад об объединении Китая и России по СВО

04 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Россия и Китай сформировали общее видение ситуации на Украине, считает Александр Бартош Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После длительных переговоров президента России Владимир Путина и председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина у стран сформировалось общее видение ситуации в части специальной военной операции на Украине. Страны Европы и НАТО не смогут что-то изменить, отметил в беседе с URA.RU военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «После переговоров с Путиным у России и Китая сформировалось общее видение ситуации на Украине и никакой [президент Франции Эмманюэль] Макрон ее тут поколебать не сможет, как ни пытается. Владимир Путин и Си Цзиньпин в течение длительных переговоров нашли общую точку зрения, в том числе, и по Украине», — объяснил Александр Бартош. Собеседник агентства подчеркнул, что Франция и Германия будут пытаться получить поддержку Китая в части их миротворческих инициатив по вопросу военных действий на Украине. «Это традиционная стратегия Запада, тон, которой задают американцы, — вбить клин между Россией и Китаем. Сейчас на это брошены все силы, и [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, и Макрон, и [президент США] Джо Байден пытались переговорить с Си Цзиньпином. Это первое, их основная задача. Второе — они будут добиваться поддержки Китая в миротворческих инициативах, которые выдвинули Франция и Германия по Украине», — отметил Бартош. Ранее с трехдневным визитом Москву посетил Си Цзиньпин. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР заявил, что Китай выступает за решение конфликта на Украине путем переговоров и недопущение односторонних санкций. Эту же позицию Си Цзиньпин высказал на встрече в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом. После чего Китай решил посетить вместе с Урсулой фон дер Ляйен Эммануэль Макрон. В середине апреля запланирована встреча Си Цзиньпина с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После длительных переговоров президента России Владимир Путина и председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина у стран сформировалось общее видение ситуации в части специальной военной операции на Украине. Страны Европы и НАТО не смогут что-то изменить, отметил в беседе с URA.RU военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «После переговоров с Путиным у России и Китая сформировалось общее видение ситуации на Украине и никакой [президент Франции Эмманюэль] Макрон ее тут поколебать не сможет, как ни пытается. Владимир Путин и Си Цзиньпин в течение длительных переговоров нашли общую точку зрения, в том числе, и по Украине», — объяснил Александр Бартош. Собеседник агентства подчеркнул, что Франция и Германия будут пытаться получить поддержку Китая в части их миротворческих инициатив по вопросу военных действий на Украине. «Это традиционная стратегия Запада, тон, которой задают американцы, — вбить клин между Россией и Китаем. Сейчас на это брошены все силы, и [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, и Макрон, и [президент США] Джо Байден пытались переговорить с Си Цзиньпином. Это первое, их основная задача. Второе — они будут добиваться поддержки Китая в миротворческих инициативах, которые выдвинули Франция и Германия по Украине», — отметил Бартош. Ранее с трехдневным визитом Москву посетил Си Цзиньпин. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР заявил, что Китай выступает за решение конфликта на Украине путем переговоров и недопущение односторонних санкций. Эту же позицию Си Цзиньпин высказал на встрече в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом. После чего Китай решил посетить вместе с Урсулой фон дер Ляйен Эммануэль Макрон. В середине апреля запланирована встреча Си Цзиньпина с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.