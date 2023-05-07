Курганцы, опасаясь мародеров, прибыли на место сгоревших домов. Видео

08 мая 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Курганцы возвращаются на место пожара в Малое Чаусово из-за мародеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жители микрорайона Малое Чаусово в Кургане вернулись на место пожара разбирать завалы. Они опасаются мародеров, которые начали собирать железо и стройматериалы. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Жители микрорайона Малое Чаусово возвращаются на место пожаров. Разбирают завалы, собирают стройматериалы, металл. Местные все вывозят. Говорят, что с самого утра уже орудуют мародеры, которые собирают железо», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки полыхают масштабные пожары. С 7 мая на территории региона введен режим ЧС. В огне сгорели десятки домов, есть пострадавшие. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и пяти населенных пунктов в области. В Курган из-за ЧС прилетел министр МЧС Александр Куренков.

Жители микрорайона Малое Чаусово в Кургане вернулись на место пожара разбирать завалы. Они опасаются мародеров, которые начали собирать железо и стройматериалы. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Жители микрорайона Малое Чаусово возвращаются на место пожаров. Разбирают завалы, собирают стройматериалы, металл. Местные все вывозят. Говорят, что с самого утра уже орудуют мародеры, которые собирают железо», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки полыхают масштабные пожары. С 7 мая на территории региона введен режим ЧС. В огне сгорели десятки домов, есть пострадавшие. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и пяти населенных пунктов в области. В Курган из-за ЧС прилетел министр МЧС Александр Куренков.