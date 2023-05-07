07 мая 2023

Курганцы, опасаясь мародеров, прибыли на место сгоревших домов. Видео

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Мало Чаусово . Пожар. Курган
Курганцы возвращаются на место пожара в Малое Чаусово из-за мародеров Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Жители микрорайона Малое Чаусово в Кургане вернулись на место пожара разбирать завалы. Они опасаются мародеров, которые начали собирать железо и стройматериалы. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Жители микрорайона Малое Чаусово возвращаются на место пожаров. Разбирают завалы, собирают стройматериалы, металл. Местные все вывозят. Говорят, что с самого утра уже орудуют мародеры, которые собирают железо», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки полыхают масштабные пожары. С 7 мая на территории региона введен режим ЧС. В огне сгорели десятки домов, есть пострадавшие. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и пяти населенных пунктов в области. В Курган из-за ЧС прилетел министр МЧС Александр Куренков.

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Жители микрорайона Малое Чаусово в Кургане вернулись на место пожара разбирать завалы. Они опасаются мародеров, которые начали собирать железо и стройматериалы. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Жители микрорайона Малое Чаусово возвращаются на место пожаров. Разбирают завалы, собирают стройматериалы, металл. Местные все вывозят. Говорят, что с самого утра уже орудуют мародеры, которые собирают железо», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки полыхают масштабные пожары. С 7 мая на территории региона введен режим ЧС. В огне сгорели десятки домов, есть пострадавшие. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и пяти населенных пунктов в области. В Курган из-за ЧС прилетел министр МЧС Александр Куренков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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