Жители микрорайона Малое Чаусово в Кургане вернулись на место пожара разбирать завалы. Они опасаются мародеров, которые начали собирать железо и стройматериалы. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Жители микрорайона Малое Чаусово возвращаются на место пожаров. Разбирают завалы, собирают стройматериалы, металл. Местные все вывозят. Говорят, что с самого утра уже орудуют мародеры, которые собирают железо», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки полыхают масштабные пожары. С 7 мая на территории региона введен режим ЧС. В огне сгорели десятки домов, есть пострадавшие. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и пяти населенных пунктов в области. В Курган из-за ЧС прилетел министр МЧС Александр Куренков.
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