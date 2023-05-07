Военный обозреватель озвучил два сценария контрнаступления ВСУ

Обозреватель Шарковский: ВСУ начнут контрнаступление с натиска эшелонами или мелких атак

08 мая 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

У ВСУ есть два варианта контрнаступления в зоне спецоперации Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ может начаться с натиска глубокоэшелонированными силами или «раскачки» фронта множеством небольших атак. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Шарковский. «Первый вариант — это будет натиск крупными глубокоэшелонированными силами. И украинское командование упорно будет долбить в одну точку, не считаясь с потерями пока — или прорвут фронт, или иссякнут силы ВСУ. При этом на других участках фронта предпримут сковывающие действия», — написал Александр Шарковский в статье для портала argumenti.ru. По мнению обозревателя, вторым вариантом контрнаступления будет «раскачка» фронта множеством атак небольшими силами. Туда, где это будет иметь успех, направят мощные резервы. Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц говорил URA.RU, что ВСУ не хватает личного состава для успешного наступления. Количество российских и украинских бойцов в зоне спецоперации примерно одинаковое. Бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан заявлял, что если Киев не начнет свое контрнаступление в ближайшее время, он рискует проиграть.

Контрнаступление ВСУ может начаться с натиска глубокоэшелонированными силами или «раскачки» фронта множеством небольших атак. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Шарковский. «Первый вариант — это будет натиск крупными глубокоэшелонированными силами. И украинское командование упорно будет долбить в одну точку, не считаясь с потерями пока — или прорвут фронт, или иссякнут силы ВСУ. При этом на других участках фронта предпримут сковывающие действия», — написал Александр Шарковский в статье для портала argumenti.ru. По мнению обозревателя, вторым вариантом контрнаступления будет «раскачка» фронта множеством атак небольшими силами. Туда, где это будет иметь успех, направят мощные резервы. Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц говорил URA.RU, что ВСУ не хватает личного состава для успешного наступления. Количество российских и украинских бойцов в зоне спецоперации примерно одинаковое. Бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан заявлял, что если Киев не начнет свое контрнаступление в ближайшее время, он рискует проиграть.