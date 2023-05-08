Путин пообещал помочь курганским погорельцам

Президент России Владимир Путин пообещал оказать помощь всем погорельцам, которые пострадали во время пожаров в Курганской области. Об этом журналистам заявил губернатор региона Вадим Шумков. Видео опубликовано в официальном telegram-канале МЧС России.
«[Глава МЧС] Александр Вячеславович [Куренков] созвонился с президентом. Президент пообещал поддержку — никого не бросим. Будем работать все вместе», — заявил Шумков. Куренков подтвердил, что глава государства заявил об обязательной поддержке погорельцев.
Ранее URA.RU писало, что Куренков по телефону доложил Путину о ситуации с пожарами в Курганской области. Глава МЧС вместе с Шумковым, сотрудниками правительства и мэрией Кургана пообщался с погорельцами. Пожары в регионе бушуют вторые сутки. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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