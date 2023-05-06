06 мая 2023
05 мая 2023
04 мая 2023

В городе ЯНАО из-за непогоды усилили работу коммунальных служб

В Лабытнанги из-за ветра и снега коммунальщики работают в усиленном режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода в регионе продолжится и 8 мая Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) из-за сильного ветра и снега коммунальные службы работают в усиленном режиме. Глава муниципалитета Марина Трескова в своем telegram-канале сообщила, что в сложившихся погодных условиях используются все службы экстренного реагирования.

«На заснеженных улицах работает техника, коммунальные службы работают в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, непогода будет сопровождать нас и завтра. В эти дни мобилизированы и службы экстренного реагирования», — говорится в сообщении.

Мэр уточнила, что особое внимание уделяется очистке от снега автобусных маршрутов, в том числе связывающих отдаленные территории: Лабытнанги — Обская — Харп. Работа техники отслеживается в режиме онлайн. Трескова также попросила жителей скорректировать в связи со сложившимися погодными условиями и соблюдать меры безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО МЧС объявило штормовое предупреждение. В Приуральском, Шурышкарском и севере Надымского районов ЯНАО в воскресенье 7 мая ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

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В Лабытнанги (ЯНАО) из-за сильного ветра и снега коммунальные службы работают в усиленном режиме. Глава муниципалитета Марина Трескова в своем telegram-канале сообщила, что в сложившихся погодных условиях используются все службы экстренного реагирования. «На заснеженных улицах работает техника, коммунальные службы работают в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, непогода будет сопровождать нас и завтра. В эти дни мобилизированы и службы экстренного реагирования», — говорится в сообщении. Мэр уточнила, что особое внимание уделяется очистке от снега автобусных маршрутов, в том числе связывающих отдаленные территории: Лабытнанги — Обская — Харп. Работа техники отслеживается в режиме онлайн. Трескова также попросила жителей скорректировать в связи со сложившимися погодными условиями и соблюдать меры безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО МЧС объявило штормовое предупреждение. В Приуральском, Шурышкарском и севере Надымского районов ЯНАО в воскресенье 7 мая ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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