Шумков рассказал, как начинались пожары в пригороде Кургана

Глава Курганской области: пригород загорелся сразу с нескольких сторон

Пожары вокруг Кургана вспыхнули почти одновременно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что пожары в пригороде Кургана начались одновременно с разных сторон. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Пригород загорелся сразу с нескольких сторон практически в одно время. Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль шоссе Тюнина. Огненный смерч, местами высотой свыше 10 метров, несколько часов крутило с обеих сторон от дороги», — сообщил губернатор. Из-за сильного ветра к тушению не могли подключить авиацию.

Шумков добавил, что отстояли ряд пригородных микрорайонов и Восточный, а также несколько населенных пунктов в округах. При этом от огня пострадали деревня Плоская и село Юлдус Шадринского округа, несколько сел в Каргопольском и Шатровском округах. Погорельцам помогают в восстановлении документов.

Ранее URA.RU писало, что масштабные пожары начались в Курганской области 7 мая. Из-за этого 8 мая в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков. О ситуации с пожарами доложили президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что все пострадавшие получат поддержку.