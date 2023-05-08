В украинских магазинах продают фейерверки «Владлен Татарский» и «Дарья Дугина». Скрин

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Прощание с Максимом Фоминым (Владленом Татарским). Москва, татарский владлен, фомин максим
Владлен Татарский погиб в результате взрыва Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Пользователи интернета заметили в украинских онлайн-магазинах фейерверки, которые называются «Владлен Татарский» и «Дарья Дугина». Они появились в продаже перед Днем Победы.

«До 9 мая запасаемся единственно правильным фейерверком перед победой», — говорится в объявлении на одном из украинских сайтов. Автор объявления обещает, что фейерверки будут гореть «горячо и искристо».

Военный корреспондент Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. Во время творческого вечера ему вручили статуэтку со взрывчаткой. В результате взрыва пострадали 42 человека, Татарский погиб на месте. За осуществление теракта арестована Дарья Трепова.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа 2022 года в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк.

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Пользователи интернета заметили в украинских онлайн-магазинах фейерверки, которые называются «Владлен Татарский» и «Дарья Дугина». Они появились в продаже перед Днем Победы. «До 9 мая запасаемся единственно правильным фейерверком перед победой», — говорится в объявлении на одном из украинских сайтов. Автор объявления обещает, что фейерверки будут гореть «горячо и искристо». Военный корреспондент Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. Во время творческого вечера ему вручили статуэтку со взрывчаткой. В результате взрыва пострадали 42 человека, Татарский погиб на месте. За осуществление теракта арестована Дарья Трепова. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа 2022 года в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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